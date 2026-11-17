En Colombia, la discriminación laboral por edad comienza antes de llegar a la vejez. A partir de los 45 años, profesionales empiezan a enfrentar barreras para acceder a nuevas oportunidades de empleo y son descartados bajo argumentos como estar “sobrecalificados”, una práctica que podría agravarse con el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en los procesos de selección.

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La advertencia fue hecha por Ana Eloisa Zúñiga, fundadora del Movimiento Perennial, durante un encuentro de la Academia Nacional de Medicina, la Universidad de la Costa y la Universidad de Pamplona, en el que se abordó el impacto del edadismo en Colombia.

Según Zúñiga, las empresas utilizan la edad cronológica como un criterio para evaluar a los candidatos, en lugar de concentrarse en sus capacidades y experiencia. Además, señaló que la incorporación de inteligencia artificial en la contratación representa un nuevo desafío: si los algoritmos se entrenan con información histórica que contiene prejuicios humanos, pueden reproducir y ampliar esas prácticas discriminatorias.

Ana Eloisa Zúñiga, fundadora del Movimiento Perennial Foto: .

El problema también afecta a los jóvenes, quienes pueden ser excluidos de oportunidades laborales bajo el argumento de que no cuentan con suficiente experiencia. Para Juan Manuel Anaya, investigador y profesor de la Universidad de la Costa, el edadismo trasciende el ámbito empresarial y constituye un problema de salud pública, debido a sus efectos sobre el bienestar emocional de las personas, como aislamiento social, soledad y problemas de salud mental.

En ese contexto, los expertos destacaron el avance en el Senado del proyecto de ley 013 de 2026, impulsado por la senadora Norma Hurtado, que busca establecer medidas para prevenir y erradicar la discriminación por edad.

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La discusión también abordó el papel del lenguaje en la reproducción de estos prejuicios. Marco Espíldora, magíster en gerontología y creador del concepto de “gerocomunicación”, advirtió sobre expresiones paternalistas como “viejito” o “pacientico”, que pueden despojar a las personas mayores de su autonomía e identidad adulta.

Por su parte, la historiadora María Margarita López explicó que la asociación entre vejez e improductividad tiene raíces económicas e ideológicas que se remontan a la Revolución Industrial, cuando se consolidó la idea de medir el valor de las personas según su capacidad de producir.