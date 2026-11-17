La intervención de Ueno Bank en Paraguay volvió a poner sobre la mesa una pregunta que pocos ahorradores se hacen cuando abren una cuenta bancaria: ¿qué pasaría con su dinero si la entidad financiera en la que lo guardan deja de operar?

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Aunque este escenario puede generar preocupación, en Colombia los usuarios cuentan con un mecanismo de protección diseñado para reducir el impacto de una eventual crisis bancaria.

Se trata del Seguro de Depósitos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), que respalda determinados recursos de los clientes cuando una entidad inscrita entra en liquidación.

Ueno Bank se fue a la quiebra en Paraguay. Foto: Tomado de internet

Actualmente, la cobertura alcanza los 50 millones de pesos por persona y por institución financiera. Esto significa que el respaldo no depende de cuántas cuentas o productos tenga un usuario, sino del total de depósitos protegidos que mantenga en una misma entidad.

El seguro está diseñado para responder ante la liquidación de una institución financiera inscrita en el sistema. Su cobertura es automática y gratuita, por lo que los clientes no necesitan adquirir una póliza adicional ni pagar para acceder a este beneficio.

Entre los productos que cuentan con protección se encuentran las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, los certificados de depósito a término (CDT), los depósitos electrónicos y los depósitos de bajo monto.

Sin embargo, es importante tener presente que el límite de 50 millones de pesos se calcula de manera conjunta. Por ejemplo, si una persona tiene 30 millones de pesos en una cuenta de ahorros y otros 15 millones de pesos en un CDT del mismo banco, sus 45 millones de pesos estarían dentro del monto asegurado.

La situación cambia cuando el saldo supera ese valor. Si el cliente tiene 80 millones de pesos en productos cubiertos de una misma institución, Fogafín respondería por hasta 50 millones de pesos, mientras que los 30 millones de pesos restantes quedarían sujetos al proceso de liquidación y a la disponibilidad de recursos para atender las obligaciones pendientes.

Por el contrario, si esos mismos 80 millones de pesos están distribuidos entre dos entidades inscritas, con 40 millones de pesos en cada una, ambos saldos podrían quedar completamente amparados.

¿Qué pasa con el dinero que supera los 50 millones de pesos?

Uno de los aspectos que más dudas genera entre los ahorradores es el destino de los recursos que exceden el límite de protección.

En estos casos, el dinero adicional no se pierde automáticamente, pero tampoco existe una garantía de devolución total. El cliente debe presentar su reclamación dentro del proceso de liquidación y la recuperación dependerá de los activos disponibles, las deudas de la entidad y las reglas legales que establecen el orden de pago a los acreedores.

Por esta razón, una de las recomendaciones para quienes mantienen ahorros elevados es evitar concentrar todo su dinero en una sola institución. Distribuir los depósitos entre diferentes entidades inscritas en Fogafín puede ayudar a mantener cada saldo dentro del límite de cobertura.

Protección de usuarios del sistema bancario. Foto: Foto: 123rf

El Seguro de Depósitos no cubre inversiones en acciones, determinados bonos, productos fiduciarios ni seguros. Esto quiere decir que un cliente puede tener una cuenta de ahorros protegida y, al mismo tiempo, una inversión en la misma entidad que no esté amparada por este mecanismo.

Por eso, antes de depositar o invertir, es importante identificar la naturaleza del producto contratado y comprobar si está incluido en la cobertura de Fogafín.

También conviene revisar si la institución aparece como inscrita en el fondo. Una forma de identificarlo es consultar el sello del Seguro de Depósitos en los extractos y en la publicidad de las entidades que cuentan con esta protección.

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¿Los bancos digitales también están cubiertos?

El crecimiento de las plataformas financieras ha llevado a que muchos colombianos administren sus recursos desde aplicaciones móviles, sin necesidad de acudir a una oficina bancaria.

Sin embargo, el funcionamiento digital de una entidad no determina por sí solo el nivel de protección de los depósitos. Lo fundamental es establecer qué tipo de institución presta el servicio, si está sometida a la vigilancia correspondiente y si se encuentra inscrita en Fogafín.

Cuando una entidad digital tiene licencia bancaria y cumple los requisitos para estar inscrita en el fondo, sus depósitos elegibles cuentan con las mismas condiciones de cobertura que los de un banco tradicional.