Segundo campanazo de la ‘Milagro Week’: Plata S.A. aumenta su inversión en Colombia a US$400 millones

Durante la rueda de negocios ‘Milagro Week’ en Nueva York, Grupo Plata anunció este lunes, 16 de noviembre, un incremento de la inversión en el país para los próximos tres años.

Plata S. A. recibe autorización para operar en Colombia

Los dueños de la fintech Plata S.A. incrementarán la inversión en el país de US$60 millones a US$400 millones en los próximos tres años, luego de una reunión junto al vicepresidente José Manuel Restrepo y los miembros de la junta directiva y el presidente de Plata en Colombia.

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