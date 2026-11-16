Robert Pattinson fue confirmado como el nuevo James Bond: interpretará al agente 007 en la próxima película

Después de varios años de rumores y especulaciones sobre quién sería el encargado de interpretar a James Bond, finalmente se conoció el nombre del actor que asumirá el papel del reconocido agente 007.

Se trata de Robert Pattinson, quien fue confirmado como el protagonista de la próxima película de la saga, una de las franquicias más importantes de la historia del cine.

El anuncio fue realizado por Amazon MGM Studios, que compartió en sus redes sociales un video en el que se ve al actor aparecer entre las sombras con una pistola, en una clara referencia al personaje. Pattinson se convertirá en el séptimo intérprete de James Bond en la pantalla grande y tomará el lugar que dejó Daniel Craig.

La elección del británico también representa un cambio importante para la franquicia, pues será el primer actor seleccionado para interpretar al espía desde que Amazon MGM asumió el control creativo de las producciones de 007.

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