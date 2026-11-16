Periodista destacó extraño comportamiento que identificó en Jhonier Leal antes de su captura: “Cambió”

El caso de Mauricio Leal continúa generando interés entre los colombianos, incluso varios años después de los asesinatos del reconocido estilista y su madre, Marleny Hernández. Los detalles de la investigación, las declaraciones de los involucrados y los registros que hicieron parte del proceso judicial siguen siendo motivo de análisis en diferentes espacios periodísticos.

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En el más reciente capítulo de Expediente Final, programa de investigación del Canal Caracol, el periodista colombiano Nicolás Suárez recordó uno de los encuentros que tuvo con Jhonier Leal antes de que fuera capturado por el crimen de su hermano y su madre.

Durante su intervención, llamó la atención sobre un cambio en el comportamiento del hombre cuando la conversación pasó de temas personales a los hechos ocurridos en noviembre de 2021.

Según relató, la entrevista se concretó durante la segunda semana de diciembre de ese año, luego de que Jhonier, por medio de su abogada, confirmara su participación en el espacio periodístico.

También mencionó que la entrevista se realizó en la peluquería de Mauricio y contó con la presencia de Diva Jessurum.

Suárez también recordó la controversia que surgió después de la grabación, debido a que Jhonier se llevó una chaqueta blanca del lugar. En ese momento, algunas personas señalaron que la prenda habría pertenecido al estilista.

El periodista explicó que el trabajo no se limitó a escuchar la versión del hermano de las víctimas, pues también incluyó conversaciones con amigos, peritos y testigos que aportaron información para reconstruir lo sucedido.

Sin embargo, uno de los aspectos que más recordó fue la manera en que Jhonier reaccionó cuando comenzaron a abordar el tema de los asesinatos. De acuerdo con Suárez, al principio la conversación transcurrió con tranquilidad, especialmente cuando hablaron de su infancia, sus primeros pasos en la peluquería y la relación con su madre.

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“En su lenguaje corporal estaba relajado hablando de su infancia”, señaló el periodista al recordar ese momento.

No obstante, aseguró que la actitud fue diferente cuando llegaron a los acontecimientos de noviembre. “Cuando empezamos a hablar de lo que pasó, en noviembre, la actitud cambió y asumió una posición súper rígida”, relató.

Ese comportamiento quedó registrado en los videos de la entrevista y fue uno de los detalles que Suárez destacó al recordar el encuentro. Meses después, la investigación avanzó hasta señalar a Jhonier como responsable de los homicidios, por los que recibió una condena de 55 años y tres meses de prisión.