Han pasado varios años desde el asesinato de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, un crimen que conmocionó a todo el país. Fueron encontrados sin vida al interior de su casa en La Calera.

Detrás de todo estuvo Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas, respectivamente. Por esto, fue condenado a más de 55 años de cárcel, aunque en el último tiempo sostiene que no hizo nada.

Nuevamente, el caso vuelve a ser noticia después de que se conociera una libreta que fue encontrada en su momento en la casa de Mauricio Leal y que, pese a los extraños mensajes que tenía, no fue incluida dentro de la investigación.

Jhonier Leal, Marleny Hernández y Mauricio Leal. | Foto: Instagram: @maitoleal

El objeto fue revelado por el programa Expediente Final, que mostró algunas de las frases que allí estaban escritas y que dejarían ver, al parecer, la relación que llevaban los dos hermanos.

“Todo fue una farsa, te culturizas leyendo revistas que hablan de moda y pequeños secretos que rinden culto solo a tu cuerpo”, se lee.

Hasta el momento, de acuerdo con el programa, no se sabe con exactitud si esto fue escrito por el estilista o por el señalado asesino; todo sigue siendo un verdadero misterio.

En otro aparte de la libreta dice: “Te llevo en el pensamiento, mas no en el corazón”. En la última frase escrita se puede leer: “Ni la mano de un amigo que no fui, pues la culpa se disculpa, ahí viene la soledad”.

Además, el programa mencionado referencia que junto a los misteriosos escritos también aparece un número de teléfono que, si se marca hoy, no deja rastro alguno, aumentando las especulaciones y el misterio sobre este tema dentro del caso.

Expediente Final también habló con Carlos Andrés, medio hermano de Mauricio y Jhonier, quien, entre otras cosas, dejó en claro que si algo le llega a pasar, todo sería culpa del hoy señalado asesino que se encuentra en la cárcel.

El hombre sostuvo que nunca sospechó de Jhonier, especialmente por todo el amor que demostraba hacia su madre, por lo que en un principio no pudo creer que él estuviera detrás del atroz crimen.

No obstante, recordó que no vio mayor afectación en él por lo que había sucedido. Incluso, recordó cómo fue el momento en el que hablaron por primera vez del doble homicidio ocurrido en La Calera.

“Yo le pregunté: ‘¿Cómo así que mataron a mi mamá y a mi hermano?’, y él me respondió: ‘Sí, Andrés, mataron a mi mamá y a mi hermano’. Ya. Sin ningún gesto de tristeza, como si no fuera de la familia”, dijo.