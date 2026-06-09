Video | Pacientes del Hospital La María de Medellín “son tirados a la calle como basura”, denuncia Daniel Quintero

En la noche de este martes 9 de junio de 2026, se difundieron a través de las redes sociales una serie de registros fotográficos y de video en la capital de Antioquia. En las imágenes se observaría el momento en que un ciudadano sería dejado en una vía pública de Medellín.

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Las denuncias ciudadanas señalan de forma preliminar que unas personas abandonarían a quien sería un paciente de una entidad médica de la región. La situación generó un pronunciamiento de una autoridad encargada de la vigilancia del sistema sanitario nacional.

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El superintendente nacional de Salud de Colombia, Daniel Quintero Calle, reaccionó de manera pública y solicitó un informe detallado e inmediato al gobernador del departamento de Antioquia para esclarecer las circunstancias del hecho.

Ordenó auditoría al Hospital La María

El jefe del organismo de control sectorial denunció que los eventos descritos en las plataformas virtuales corresponderían a una situación ocurrida en las inmediaciones del Hospital La María. Esta institución médica de mediana y alta complejidad se encuentra bajo la jurisdicción administrativa del departamento.

🚨 ¿Dejar a un paciente tirado en el andén como si fuera basura?



Funcionarios del Hospital La María de #Medellín abandonaron a un paciente en plena calle.



Por esta indignante falta de humanidad, ya fueron separados temporalmente de sus cargos mientras avanza la… pic.twitter.com/CHW2oUbM3D — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) June 9, 2026

La Superintendencia Nacional de Salud inició los requerimientos formales a los comités directivos del centro hospitalario. La entidad busca establecer la cadena de custodia del paciente y verificar los protocolos de alta médica implementados por el personal de turno durante la jornada.

El superintendente manifestó: “Retiran de las instalaciones a un paciente en Antioquia y lo dejan desatendido en la vía pública. Por este motivo, solicité explicaciones al gobernador de Antioquia y a los directivos del Hospital La María”.

Acciones de inspección a la Secretaría de Salud

El alto funcionario del Gobierno nacional precisó que las acciones de fiscalización no se limitarán únicamente al centro asistencial implicado. Las comisiones técnicas de la Superintendencia se desplazarán para revisar los procesos de gestión del riesgo y la atención a poblaciones vulnerables.

🚨Inaudito🚨Sacan a la calle a un paciente en Antioquia y lo dejan tirado en la calle como si fuera basura. Por estos hechos he pedido explicaciones al Gobernador de Antioquia @AndresJRendonC y a las directivas del hospital la María. Vamos a realizar una auditoría integral a este… — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) June 10, 2026

La Superintendencia Nacional de Salud confirmó la apertura de una auditoría integral tanto al Hospital La María como a la Secretaría de Salud de Antioquia. Las autoridades sectoriales indicaron que el proceso administrativo busca determinar si existió omisión de socorro o fallas en la prestación del servicio.

El organismo estatal enfatizó que no existen justificaciones institucionales para permitir que los usuarios del sistema de salud queden sin protección tras recibir atención médica. Se espera que las directivas del hospital entreguen sus descargos oficiales ante la comisión de inspección.