Daniel Quintero anuncia medidas obligatorias para la atención médica de menores de edad

En la tarde de este martes, 2 de junio de 2026, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, presentó un balance sobre las medidas adoptadas por la entidad respecto a la prestación del servicio de salud a menores de edad por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

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Semanas atrás, el funcionario firmó una circular regulatoria con directrices específicas para el sector.

“La Superintendencia Nacional de Salud ha impartido instrucciones obligatorias para garantizar la atención prioritaria e inmediata de niños, niñas y adolescentes con riesgo vital, ordenando la eliminación de barreras administrativas que impidan su acceso a servicios de salud. La norma exige a EPS e IPS asegurar la continuidad ininterrumpida de tratamientos y gestionar reclamos de alto riesgo con plazos estrictos”, señala el documento institucional.

El marco normativo define estas ‘trabas’ como “obstáculos burocráticos” impuestos por las entidades prestadoras que retrasan o impiden el acceso oportuno a los servicios médicos.

Entre los “obstáculos” más frecuentes se identificaron las demoras en las autorizaciones, la exigencia de trámites presenciales, cobros indebidos, falta de convenios vigentes, desabastecimiento de insumos y deficiencias en los canales de atención.

Medidas contra los trámites en la entrega de medicamentos

Con respecto al alcance de estas decisiones, el superintendente de Salud detalló las obligaciones y los tiempos de respuesta que deberán cumplir las empresas del sector a partir de la fecha.

“La semana pasada expedimos una circular que impide que las EPS sigan negando la atención a los menores de edad; cuando un niño se encuentre en riesgo vital, las entidades disponen de un plazo máximo de ocho horas para asegurar su atención”, explicó Quintero.

Ni una sola vida más de un niño perdida por falta de medicinas o atención. Quienes pongan barreras de acceso a la salud de los niños sean personas naturales o jurídicas tendrán que responder ante la justicia . pic.twitter.com/PqSY70oHiu — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) May 28, 2026

Asimismo, la entidad estatal diseñó una segunda estrategia administrativa orientada a modificar la atención al usuario en los puntos de distribución de insumos médicos para evitar desplazamientos innecesarios de los afiliados.

“Esta semana emitimos una nueva circular para terminar con los traslados injustificados a los que las EPS y los gestores farmacéuticos someten a los usuarios por razones de autorizaciones o falta de medicamentos”, afirmó el superintendente.

La medida establece que las EPS deberán ubicar a un representante con capacidad de decisión en cada uno de los mil dispensarios del país.

Este delegado tendrá la función de resolver de forma inmediata las autorizaciones y, en caso de inexistencia de un fármaco, determinar el mecanismo, lugar y fecha de entrega al paciente sin costos adicionales.