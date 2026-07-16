La historia de Adriana Becerra: entre el cáncer de mama y la espera por un tratamiento sin interrupciones con Coosalud; “Cada día cuenta para salvar mi vida”

A sus 37 años, Adriana Isabel Becerra Galvis enfrenta un cáncer de mama triple negativo que, con el paso del tiempo, se convirtió en una enfermedad metastásica. Desde Villa del Rosario, Norte de Santander, cuenta que además de lidiar con los efectos de la enfermedad, ha tenido que enfrentar retrasos administrativos que, según denuncia, han interrumpido el tratamiento que necesita para controlar su condición. “Desde los dos centímetros que medía mi tumor, cuando me diagnosticaron, hasta los 1736 gramos de masa que me quitaron”, relató a SEMANA.

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Becerra fue diagnosticada con cáncer de mama y recibió inicialmente quimioterapia neoadyuvante, seguida de una mastectomía radical derecha con vaciamiento ganglionar. Sin embargo, presentó una recaída locorregional que fue declarada inoperable por el compromiso en la reja costal derecha y la pleura. Ante la complejidad de su caso, fue llevada a una junta médica en el Centro de Cáncer del Complejo Hospitalario FOSCAL, donde su oncólogo tratante, Edilberto Páez, aprobó un nuevo esquema de tratamiento con sacituzumab govitecan.

Según el relato de Adriana Isabel a SEMANA, el medicamento debía aplicarse en ciclos de 21 días, con administración los días uno y ocho, con el objetivo de mantener la continuidad del tratamiento. No obstante, asegura que los trámites administrativos han generado retrasos.

“Desde la cita con el oncólogo para la aplicación del primer ciclo pasó más de un mes, esto debido a trámites administrativos. Lo mismo volvió a presentarse nuevamente, pues una vez se recibieron las órdenes para la aplicación del segundo ciclo, que debía iniciarse el 14 de mayo, no se cumplió”, señaló Becerra en su relato.

La historia de Adriana Becerra: entre el cáncer de mama y la espera por un tratamiento sin interrupciones. Foto: Suministrada / Adriana Becerra - Getty Images

Adriana Isabel indicó que la interrupción se produjo luego de que la FOSCAL manifestara la terminación del contrato con la EPS Coosalud y no se concretara una renovación. Esto llevó a un cambio de prestador hacia la Clínica Cancerológica de Norte de Santander.

“El cambio de prestador de servicio implicó un deterioro de mi salud, pues el oncólogo tratante indicó que la falta en la aplicación rompería el efecto que se espera recibir del tratamiento”, afirmó.

Adriana Isabel relató que el tratamiento que debía recibir en mayo finalmente fue aplicado el 3 de julio. Durante ese periodo, asegura que su estado de salud empeoró y tuvo una hospitalización de más de dos semanas por una infección bacteriana. También manifestó preocupación porque la enfermedad habría avanzado con compromiso en el otro seno y, posiblemente, en los pulmones.

“Cada día cuenta para salvar mi vida. Se requiere que me apliquen la próxima sesión el 24 de julio”, expresó. Esta sesión, según conoció SEMANA este viernes, 16 de julio, fue aprobada; sin embargo, Adriana Isabel reitera que, con esta autorización y tras el viacrucis que ha sufrido, “ellos pueden lavarse las manos diciendo que el servicio no me lo están negando”.

“Me preocupa que por esas pequeñas cosas desestimen que ha habido una negligencia desde el momento uno”, le enfatizó a SEMANA.

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Coosalud responde a la denuncia

Ante la queja presentada ante la Superintendencia Nacional de Salud, Coosalud EPS indicó que revisó el caso y lo remitió al área encargada de la dispensación del medicamento.

“Dicha dependencia, luego de efectuar la revisión correspondiente, ha comunicado que el medicamento requerido se encuentra actualmente en trámite de dispensación, en espera de la localización del insumo necesario para proceder con su despacho y entrega conforme a los protocolos establecidos”, señaló la entidad en su respuesta.

La EPS agregó que la red prestadora se comunicará con la usuaria para coordinar la entrega del medicamento requerido.

El caso fue recibido por la Superintendencia Nacional de Salud el 6 de junio de 2026 bajo el código 2208485. Coosalud indicó que la paciente se encuentra activa en sus registros y reiteró que continuará atendiendo la solicitud a través de sus canales de atención.