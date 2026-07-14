‘Efecto John Travolta’: especialista explica los factores médicos detrás del rejuvenecimiento facial atribuido al actor

La aparición de John Travolta en el Festival de Cannes 2026 llamó la atención por su aspecto físico y reabrió el debate sobre los avances de la medicina antienvejecimiento. Para el médico experto en medicina estética y antienvejecimiento Felipe Buendía, el caso del actor permite explicar qué hay detrás de un rejuvenecimiento facial de apariencia natural y cuáles son los límites reales de estos tratamientos.

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Según el especialista, este tipo de resultados no obedecen a un procedimiento único ni a soluciones inmediatas, sino a protocolos médicos que combinan diferentes disciplinas y requieren un seguimiento continuo.

“Lo fantástico del ‘caso de Travolta’ es que todo el mundo resaltó lo joven y natural que se veía, no lo drástico del cambio. Detrás de eso no hay un milagro; hay voluntad del paciente, disciplina, inversión de tiempo y, sobre todo, un equipo multidisciplinario que incluye cirugía plástica, medicina estética, funcional y regenerativa”, afirmó Buendía.

El médico explicó que uno de los componentes que pueden hacer parte de estos protocolos son los bioestimuladores de colágeno, sustancias que buscan reactivar la producción natural de esta proteína para mejorar el soporte de la piel sin generar un aumento excesivo de volumen. A ello se suma el trabajo coordinado entre especialistas en cirugía plástica, medicina estética, funcional y regenerativa, además de intervenciones orientadas a la salud metabólica y un cuidado constante para mantener los resultados.

John Travolta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Foto: Getty Images

Buendía también advirtió sobre otro fenómeno que, según indicó, ha incrementado las consultas médicas: el envejecimiento facial asociado a pérdidas de peso aceleradas, incluidas las relacionadas con el uso de péptidos GLP-1. Explicó que la disminución de grasa facial puede debilitar el soporte de los tejidos y acentuar los signos del envejecimiento.

“Hemos comprobado que la aplicación preventiva y terapéutica de bioestimuladores de colágeno frena esta caída e incluso ayuda a recuperar entre un 20% y un 25% del soporte perdido de forma natural”, señaló.

Para el especialista, el interés que despiertan casos como el de Travolta va más allá del ámbito estético y refleja un cambio en el enfoque de la medicina hacia la prevención y la longevidad saludable. En ese contexto, mencionó que ciudades como Bogotá albergan congresos especializados en medicina antienvejecimiento y que países como Dubái han incorporado estrategias para promover un envejecimiento saludable entre la población adulta.

“Históricamente, los geriatras se han dedicado a tratar a los ancianos, pero a ninguno se le ocurrió enseñar a los adultos cómo envejecer con dignidad y funcionalidad. Hoy la medicina antienvejecimiento se sienta con el paciente para enseñarle a evitar que esas enfermedades aparezcan. El futuro de la medicina no es curar la vejez, es aprender a vivirla con plenitud”, puntualizó Buendía.