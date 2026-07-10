Por alargar una incapacidad médica, afiliada terminó condenada: Salud Total EPS llevó el caso ante la Fiscalía

Salud Total EPS informó que presentó una denuncia penal contra una de sus afiliadas por la presunta alteración de una incapacidad médica, un caso que concluyó con una sentencia condenatoria por el delito de falsedad en documento privado.

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Según la entidad, la investigación estableció que la usuaria habría modificado el documento expedido por un profesional de la salud antes de entregarlo a su empleador, con el propósito de ampliar el tiempo de incapacidad inicialmente otorgado.

#Comunicado | Salud Total EPS-S logra sentencia condenatoria por falsificación de incapacidad médica. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los recursos del sistema: a la fecha hemos interpuesto más de 4.000 denuncias por fraude.



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De acuerdo con la información suministrada por la EPS, las autoridades determinaron que el documento original correspondía a un día de incapacidad, mientras que el certificado presentado registraba tres días, lo que dio origen a la investigación penal.

“La incapacidad médica presentada por la usuaria ante su empleador habría sido modificada para ampliar el período de incapacidad originalmente otorgado“, indicó Salud Total EPS.

La entidad explicó que, tras la denuncia y las pruebas entregadas durante el proceso investigativo, la Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra la afiliada por el delito de falsedad en documento privado, conducta contemplada en el artículo 289 del Código Penal.

Posteriormente, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales emitió una sentencia condenatoria en 2025 al considerar demostrada la responsabilidad de la procesada en la alteración y utilización del documento.

“Dentro del trámite judicial adelantado, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales emitió sentencia condenatoria en el año 2025, al encontrar acreditada su responsabilidad en la alteración y utilización de la incapacidad médica objeto de investigación“, señaló la EPS.

Durante el desarrollo del proceso, Salud Total indicó que su equipo jurídico acompañó a las autoridades judiciales y suministró la documentación necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

Imagen ilustrativa. Foto: 123RF

La entidad aseguró que continuará colaborando con los organismos competentes cuando detecte posibles irregularidades relacionadas con la utilización de documentos del sistema de salud.

Asimismo, manifestó su rechazo frente a cualquier conducta relacionada con la falsificación o alteración de incapacidades médicas y otros documentos asociados a la prestación de servicios de salud.

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“Salud Total EPS-S rechaza de manera categórica cualquier conducta orientada a falsificar, alterar o utilizar indebidamente incapacidades médicas, certificaciones, órdenes, autorizaciones o cualquier otro documento relacionado con la prestación de servicios de salud“, afirmó.

La EPS sostuvo que este tipo de prácticas no solo constituye una conducta sancionada por la legislación penal, sino que también afecta el funcionamiento del sistema de salud y el manejo de sus recursos.

“Este tipo de actuaciones constituye una conducta penalmente reprochable y afecta la confianza de los diferentes actores del sistema de salud. Además, compromete recursos que deben destinarse exclusivamente a la atención de los afiliados y a la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud“, indicó.