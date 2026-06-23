Clínica Infantil Colsubsidio cerrará temporalmente su servicio de urgencias, confirman fuentes cercanas a SEMANA

Fuentes cercanas confirmaron a SEMANA que la Clínica Infantil Colsubsidio suspenderá temporalmente la prestación de su servicio de urgencias, una decisión que estaría relacionada con la falta de pago por parte de Famisanar.

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Según la información conocida, la medida busca hacer frente a las dificultades financieras derivadas de la cartera pendiente que mantiene la aseguradora con la institución de salud.

La Clínica Infantil Colsubsidio no ha emitido un pronunciamiento oficial. Foto: Tomado de las redes oficiales de Colsubsidio / API.

Pese al cierre temporal del servicio de urgencias, las fuentes señalaron que el personal médico no será desvinculado y será reubicado en otras áreas asistenciales de la clínica, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios que siguen operando.

Asimismo, se precisó que la decisión no afectará la atención de pacientes oncológicos pediátricos ni de los pacientes con hemofilia, quienes continuarán recibiendo sus tratamientos y controles de manera habitual.

Hasta el momento, ni la Clínica Infantil Colsubsidio ni Famisanar han emitido un pronunciamiento oficial sobre el alcance de la medida o la fecha exacta en que entrará en vigencia la suspensión temporal del servicio de urgencias.

Sin embargo, las fuentes consultadas señalan que la decisión contempla mantener la prestación de los programas asistenciales de mayor complejidad y asegurar que los tratamientos que no admiten interrupciones continúen desarrollándose con normalidad mientras se supera la contingencia financiera.

Esta medida busca garantizar la continuidad de la atención en las unidades que permanecerán habilitadas y preservar la calidad de los servicios especializados que presta la institución.

Colsubsidio no ha informado detalles de la fecha en la cual se producirá el cierre. Foto: Getty Images

Este nuevo caso se suma a las dificultades financieras que atraviesa el sistema de salud colombiano, que han sido denunciadas por distintas instituciones prestadoras de servicios de salud en el país, debido a retrasos en los pagos por parte de algunas EPS.

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¿Cuál es la importancia de la institución de salud?

La Clínica Infantil Colsubsidio es una de las instituciones más reconocidas para la atención especializada de niños y adolescentes.

Su servicio de urgencias recibe pacientes con patologías de alta complejidad y responde a situaciones críticas que requieren intervención inmediata, como enfermedades respiratorias, infecciosas, neurológicas y cardiovasculares en población pediátrica.