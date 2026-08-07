Antioquia entregó al nuevo Gobierno nacional una hoja de ruta con siete propuestas para enfrentar la crisis que atraviesa el sistema de salud en el departamento.

El documento pone el foco en el deterioro financiero de los hospitales, las dificultades de las zonas rurales y la necesidad de fortalecer la atención fuera del Valle de Aburrá.

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Los siete retos que Antioquia pone sobre la mesa del nuevo Gobierno para transformar la salud

Las siete propuestas de Antioquia para el Gobierno De La Espriella pueden resumirse así, de acuerdo con el informe presentado por el departamento y publicado por Blu Radio:

1. Sanear las deudas de las IPS: buscar soluciones para la cartera que las EPS adeudan a hospitales y clínicas, y mejorar los procesos de reconocimiento y conciliación de esas obligaciones.

2. Recalcular la UPC: revisar la unidad de pago por capitación para que los recursos destinados a garantizar la atención en salud respondan mejor a las necesidades reales del sistema.

La propuesta de Antioquia busca que el nuevo Gobierno adopte medidas concretas para fortalecer la red hospitalaria y garantizar la atención en las regiones. Foto: Getty Images

3. Crear una financiación especial para hospitales rurales: establecer un modelo diferencial para los hospitales de municipios con menos de 6.000 habitantes, que actualmente tienen dificultades para cubrir sus costos con los recursos de la capitación.

4. Fortalecer la atención en las subregiones: aumentar la capacidad de los servicios de mediana complejidad en zonas como Urabá, Norte y Bajo Cauca, con el propósito de reducir las remisiones de pacientes hacia Medellín.

5. Recuperar Savia Salud: avanzar en un plan de saneamiento financiero y patrimonial que permita recuperar la EPS y garantizar su sostenibilidad.

6. Dignificar al talento humano: mejorar las condiciones de los trabajadores del sector salud y reconocer la importancia del personal que sostiene la prestación de los servicios.

7. Impulsar la transformación digital: avanzar en herramientas y procesos tecnológicos que permitan modernizar el sistema y mejorar la atención y gestión de los servicios de salud.

En conjunto, las propuestas buscan resolver los problemas financieros de la red hospitalaria, fortalecer la atención en las regiones y garantizar la sostenibilidad del sistema de salud en Antioquia.

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El reto ahora será convertir estas propuestas en decisiones concretas que permitan recuperar la capacidad de los hospitales y mejorar la atención en los municipios. La respuesta del nuevo Gobierno será determinante para establecer si las medidas planteadas por Antioquia logran traducirse en soluciones frente a las dificultades que hoy enfrentan pacientes, trabajadores y prestadores.