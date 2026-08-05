¿Le negaron un medicamento o una cita médica? Bogotá lanza nueva ruta para resolver barreras en salud sin acudir a una tutela

Los bogotanos que enfrenten dificultades para acceder a servicios de salud tendrán una nueva alternativa para buscar soluciones sin necesidad de acudir de inmediato a una acción de tutela. La Alcaldía de Bogotá presentó este miércoles 5 de agosto la Ruta Distrital de Gestión y Resolución de Barreras de Acceso en Salud, una estrategia que funcionará en las 16 Casas de Justicia y las seis Unidades Móviles de Justicia de la ciudad.

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La iniciativa, desarrollada de manera conjunta por las secretarías distritales de Seguridad y Salud, busca atender casos relacionados con la entrega de medicamentos, autorizaciones para procedimientos médicos, asignación de citas, acceso a especialistas, ayudas diagnósticas y otros trámites administrativos que, con frecuencia, terminan retrasando la atención de los pacientes.

Según explicó el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, la apuesta es intervenir antes de que los ciudadanos tengan que acudir a instancias judiciales para hacer valer su derecho a la salud.

“Esta estrategia responde a una visión moderna del acceso a la justicia, de prevenir el conflicto antes de que llegue a los despachos judiciales. El acceso a la justicia no comienza cuando una persona presenta una tutela o acude a un juez, sino cuando el Estado crea mecanismos efectivos para garantizar que los derechos se hagan realidad”, afirmó el funcionario.

La administración distrital señaló que la ruta hace parte de la estrategia “Salud sin barreras”, con la que busca ofrecer una respuesta integral desde los mismos puntos donde diariamente llegan ciudadanos a solicitar ayuda por dificultades relacionadas con la prestación del servicio de salud.

El secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, aseguró que la medida surge en medio del complejo panorama que atraviesa el sistema de salud en el país y destacó la importancia de coordinar esfuerzos entre las entidades del Distrito.

“El sistema de salud hoy atraviesa una de las crisis más grandes de la historia. Y el Modelo MAS Bienestar busca identificar las acciones antes de que ocurran eventos adversos. Esto es una muestra clara de que todo el Distrito debe involucrarse para resolverle los problemas a la gente”, señaló.

¿Qué casos podrán atenderse?

La nueva ruta permitirá gestionar situaciones como:

Negación o entrega incompleta de medicamentos.

Demoras o falta de autorización para procedimientos médicos, quirúrgicos o terapéuticos.

Retrasos en la asignación de citas de medicina general o especializada.

Programación de ayudas diagnósticas.

Continuidad de tratamientos médicos.

Problemas relacionados con afiliación, movilidad o portabilidad entre EPS.

Otras barreras administrativas que impidan el acceso efectivo a los servicios de salud.

La intención del Distrito es que estas situaciones puedan resolverse mediante una gestión administrativa, reduciendo la necesidad de iniciar procesos judiciales.

Así funcionará la atención

Cuando un ciudadano llegue a una Casa de Justicia o a una Unidad Móvil de Justicia, un profesional del centro de información identificará si su solicitud corresponde a un tema de salud. En ese caso, será conectado con los agentes virtuales de la Secretaría Distrital de Salud, quienes asumirán el trámite.

Si el caso corresponde a Capital Salud, la respuesta se entregará en un plazo estimado de tres a cinco días. Cuando la solicitud involucre a otra EPS, el tiempo previsto será de hasta 15 días.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad realizará un seguimiento periódico de los casos remitidos. Si alguna situación no logra resolverse por la vía administrativa, los abogados facilitadores de las Casas de Justicia evaluarán la presentación de herramientas legales como derechos de petición, acciones de tutela o incidentes de desacato.

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Más de 6.000 solicitudes en lo corrido del año

Las cifras del distrito muestran la necesidad de este tipo de mecanismo. Durante 2025, las Casas de Justicia recibieron 6.199 requerimientos relacionados con temas de salud. De ellos, 4.840 estuvieron asociados con dificultades en la prestación de los servicios, principalmente por medicamentos, autorizaciones, procedimientos médicos, acceso a especialistas y asignación de citas.

Además, 1.874 casos requirieron el acompañamiento de abogados facilitadores para promover acciones como derechos de petición, tutelas o incidentes de desacato.

Con esta estrategia, la Alcaldía busca consolidar las Casas de Justicia como espacios donde los ciudadanos puedan recibir orientación integral y respuestas más ágiles frente a problemas que afectan el acceso efectivo a los servicios de salud, evitando que conflictos administrativos terminen trasladándose a los despachos judiciales.