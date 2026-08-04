La autoridad sanitaria advirtió que la creciente demanda de medicamentos tipo GLP-1 ha impulsado la venta ilegal de productos para bajar de peso en plataformas digitales.

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Medicamentos para adelgazar sin registro sanitario; nueva alerta del Invima

El auge de los medicamentos utilizados para tratar la obesidad y la diabetes tipo 2 también ha impulsado un mercado ilegal que preocupa a las autoridades sanitarias.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta por la comercialización de medicamentos fraudulentos para bajar de peso a través de redes sociales, plataformas digitales y servicios de mensajería.

En dichos medios, estos productos son promocionados sin autorización sanitaria y con promesas engañosas sobre sus resultados.

Según explicó el Invima, estos productos no cuentan con registro sanitario vigente en Colombia, por lo que no existe garantía sobre su calidad, seguridad o eficacia.

La entidad advirtió que se desconoce su composición real, las condiciones en las que fueron fabricados y si contienen sustancias que puedan poner en riesgo la salud de quienes los consumen.

La autoridad sanitaria señaló que esta situación está estrechamente relacionada con el creciente interés por los medicamentos análogos del GLP-1 y otros péptidos sintéticos, utilizados principalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad.

La alta demanda de estos tratamientos ha sido aprovechada por redes de comercialización ilegal que ofrecen supuestas alternativas a través de internet, muchas veces sin controles sanitarios ni respaldo científico.

Aunque algunos medios señalaron que desde 2025 el Invima ha emitido varias alertas sobre este tipo de productos.

Desde ese año, se ha venido fortaleciendo sus acciones frente a este fenómeno mediante informes de seguridad y alertas sanitarias relacionadas con medicamentos análogos del GLP-1 y otros productos fraudulentos comercializados para adelgazar.

Entre esas actuaciones se encuentra el Informe de Seguridad No. 143-2025, en el que el Invima analizó el uso seguro de los medicamentos análogos del GLP-1.

Posteriormente, durante 2026, la entidad emitió varias alertas sanitarias por la comercialización irregular de productos como parches e inyectables promocionados para perder peso sin contar con autorización para su venta en el país.

Medicamentos para adelgazar sin registro sanitario ya causan eventos adversos Foto: Universal Images Group via Getty

Efectos adversos de medicamentos fraudulentos para adelgazar

El instituto también informó que algunos de estos productos ya han sido asociados con reportes de eventos adversos.

Entre las reacciones notificadas se encuentran mareos persistentes, alteraciones del ciclo menstrual, aumento de peso y cambios en el perfil lipídico.

Estos efectos refuerzan la preocupación de las autoridades sobre el consumo de medicamentos de origen desconocido o adquiridos fuera de los canales autorizados.

Frente a este panorama, el Invima reiteró que los medicamentos solo deben adquirirse en establecimientos autorizados y recomendó verificar siempre que cuenten con registro sanitario vigente antes de comprarlos.

Asimismo, pidió desconfiar de publicaciones en redes sociales que prometen pérdidas de peso rápidas o resultados garantizados, ya que este tipo de mensajes suele ser utilizado para promocionar productos fraudulentos.

La entidad también invitó a los ciudadanos a reportar cualquier sospecha sobre la venta de medicamentos ilegales o la aparición de efectos adversos asociados con estos productos a través de los canales oficiales de farmacovigilancia.

Lo anterior con el fin de fortalecer las acciones de vigilancia y proteger la salud pública.