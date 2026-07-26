Invima emitió alerta sanitaria sobre una reconocida mascarilla exfoliante de arroz y una loción limpiadora

El cuidado personal y las rutinas de belleza se han convertido en una parte esencial del día a día para muchas personas; sin embargo, no todos los productos que circulan en el mercado cuentan con el respaldo legal necesario.

Cero y van dos: Invima emitió alerta por producto de la marca de cosméticos de reconocido influencer

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) es la entidad en Colombia que vigila y emite avisos y alertas sanitarias sobre artículos que se venden en el país.

Y este fin de semana comunicó sobre dos productos de belleza que se están vendiendo de forma irregular en Colombia.

La advertencia se centra específicamente en dos productos de la marca VIVIANS: una mascarilla diseñada para exfoliar y suavizar la piel mediante las propiedades del arroz, y una loción dedicada a la limpieza facial.

Tras recibir denuncias y realizar labores de vigilancia, la autoridad sanitaria identificó que estos elementos no deberían estar a la venta en territorio colombiano.

Logo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Foto: Invima

¿Por qué se consideran artículos ilegales y “fraudulentos”?

La razón técnica detrás de esta alerta es el estado de su Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO). Para entenderlo de forma sencilla, la NSO es como el “documento de identidad” o el permiso de funcionamiento que el Invima otorga a un cosmético después de verificar que es seguro para las personas.

En el caso de estos productos de marca VIVIANS, sus permisos se encuentran vencidos, lo que invalida su legalidad.

Al respecto, el Invima señala que “su comercialización en el territorio nacional es ilegal y son considerados productos fraudulentos”. Esto significa que, al no renovar sus permisos, el fabricante ha perdido el aval del Estado para ofrecerlos al público.

Invima advirtió que los cosméticos VIVIANS carecen de una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente Foto: Invima

Los peligros de usar cosméticos sin control sanitario

Utilizar una mascarilla o una loción que no tiene sus papeles en regla no es solo un problema de trámites, es una cuestión de salud pública.

Cuando un producto no tiene una NSO vigente, la autoridad no tiene forma de saber qué ingredientes contiene realmente, de dónde vienen sus componentes o si se fabricó en un lugar limpio.

Sobre este riesgo, el Invima ha sido muy claro al manifestar que “los productos cosméticos sin notificación sanitaria obligatoria ponen en riesgo la salud de quienes los utilizan, debido a que no existen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia”.

Básicamente, el consumidor queda desprotegido ante posibles reacciones alérgicas o daños cutáneos, ya que se desconoce el origen y la cadena de transporte de estos artículos.

Recomendaciones para proteger su salud

Si usted tiene uno de estos productos en su hogar o los ve en algún establecimiento, la indicación es evitar su contacto con la piel. La institución de vigilancia recomienda de forma directa: “Suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que pueden representar para su salud”.

El Invima recomendó dejar de usar estos cosméticos por los riesgos para la salud. Foto: Suministrada

Además, se hace un llamado a la comunidad para no adquirir productos en sitios web o comercios que no ofrezcan la trazabilidad de sus registros.

En caso de detectar a alguien distribuyendo estos cosméticos fraudulentos, se invita a realizar la denuncia respectiva a través de los canales oficiales de la entidad para evitar que más personas se vean afectadas.