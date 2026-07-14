Invima emite alerta por comercialización fraudulenta de bebida promocionada como suplemento masculino

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta de “alimento líquido para preparar bebida de plantas aromáticas con borojó y chontaduro” de la marca biQ-FEL.

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Según detalló el instituto, este producto se encuentra identificado con el Registro Sanitario RSA-0023936-2023, autorizado únicamente para alimentos.

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La entidad sanitaria identificó que este artículo se promociona en plataformas de comercio electrónico y redes sociales como potenciador íntimo, energizante y suplemento nutricional.

La publicidad le atribuye propiedades para el mejoramiento de la función sexual, el aumento del deseo y el incremento de la energía, afirmaciones que incumplen la normativa vigente.

Hallazgo de sustancias no autorizadas

El Invima informó que este producto se encuentra vinculado a una alerta internacional emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Alimento líquido para preparar bebida de plantas aromáticas con borojó y chontaduro con marca “biQ-FEL”. Foto: Invima

La agencia estadounidense identificó la presencia de sildenafilo y tadalafilo en los análisis de laboratorio, componentes utilizados para el tratamiento de la disfunción eréctil.

Estas sustancias médicas no están autorizadas como ingredientes para la fabricación de alimentos y bebidas en el territorio nacional. Por tal motivo, la entidad regulatoria reiteró que el producto es fraudulento y adulterado, al contener elementos ocultos y presentar información que induce al error sobre su verdadera composición.

Medidas de prevención y control sanitario

Frente a este escenario, el Invima recomendó a la ciudadanía abstenerse de adquirir la bebida biQ-FEL y suspender su consumo inmediato en caso de haberla comprado.

Alimento líquido para preparar bebida de plantas aromáticas con borojó y chontaduro con marca biQ-FEL. Foto: Invima

El instituto solicitó a los consumidores reportar los puntos de venta ante las autoridades sanitarias competentes de sus respectivas localidades.

Por su parte, la institución de vigilancia sanitaria confirmó que continuará con las acciones de inspección, control y vigilancia en los establecimientos comerciales.

Así mismo, el instituto instó a las autoridades territoriales y a los distribuidores a retirar el producto del mercado de forma inmediata para mitigar riesgos en la salud pública.

Finalmente, la entidad estatal invitó a los ciudadanos a consultar de manera permanente las alertas sanitarias y la información oficial a través de sus canales digitales oficiales. Los usuarios pueden verificar el estado de los registros de alimentos y medicamentos en la página web institucional para validar la seguridad de los productos de consumo.