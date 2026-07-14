Gremios de seguridad denuncian presuntas irregularidades con licitación de Aerocivil: piden intervención de Contraloría y Procuraduría

Un extenso oficio en el que se detallan las presuntas irregularidades de una licitación pública de la Aerocivil (Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil) fue enviado por varios gremios del sector de la seguridad y la vigilancia a la Contraloría y la Procuraduría, con el fin de solicitar una intervención preventiva y de control fiscal.

El objeto del contrato es la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada en los aeropuertos del país. Sin embargo, según los firmantes del documento, existiría una grave afectación a la libre competencia y a los principios que rigen la contratación estatal. De acuerdo con sus argumentos, “las condiciones del pliego generan claros indicios de direccionamiento del proceso y restringen injustificadamente la competencia, mientras la propia entidad habilita sábados, domingos y días festivos para adelantar actuaciones dentro de este proceso contractual”, explicó Fedeseguridad, uno de los gremios que suscriben el oficio.

Según la denuncia, el proceso estaría orientado hacia un único proponente. Esto constituiría, según los denunciantes, “una abierta contradicción con los principios de transparencia, libre concurrencia, igualdad y selección objetiva que rigen la contratación estatal, incluso bajo el régimen especial que resulta aplicable a la entidad”.

Gremios de seguridad denuncian presuntas irregularidades en licitación de Aerocivil Foto: Fedeseguridad / Documento

Hay que señalar que el contrato, que tiene por objeto la seguridad y vigilancia, incluye Circuito Cerrado de Televisión y los medios tecnológicos para la seguridad aeroportuaria.

Según los gremios denunciantes, el proceso licitatorio anterior al que ahora es motivo de reclamo, “permitió la participación por lotes o zonas geográficas (seis en total), lo que posibilitó que empresas de distinto tamaño concurrieran en igualdad de condiciones”, recordaron.

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Para ese momento, la participación de oferentes fue amplia: “52 aspirantes conformados por ciento quince (115) empresas del sector”. Al final del trámite se produjo la adjudicación de seis contratos a 14 empresas, por un valor superior a los $311.000 millones. “Ese esquema está actualmente en ejecución sin que se hayan reportado inconvenientes que justifiquen su abandono”, argumentaron los gremios que enviaron oficio a la Contraloría y Procuraduría.

La Contraloría tiene la misión de velar por la protección y buen manejo de los recursos públicos. Foto: Foto 1: Contraloría General. Foto 2: Semana

Con ese antecedente, los gremios ven con preocupación que ahora se estaría eliminando la posibilidad de participación por lotes o zonas, concentrando la totalidad de la operación nacional en un único adjudicatario. Igualmente, denuncia que se amplía el objeto contractual incorporando componentes tecnológicos (CCTV, comunicaciones y seguridad aeroportuaria especializada) como elementos esenciales, y no complementarios, de la contratación.