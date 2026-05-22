SuperFinanciera alerta sobre seguros extranjeros ofrecidos sin autorización en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió una nueva advertencia sobre la promoción y comercialización en el país de productos financieros y aseguradores, por parte de compañías extranjeras, que no cuentan con autorización para operar bajo supervisión colombiana, en medio de un creciente interés de los consumidores por alternativas internacionales de ahorro, inversión y protección patrimonial.

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La entidad informó que la aseguradora estadounidense CICA LIFE Insurance Company of America, subsidiaria de Citizens Inc., no está sometida a inspección, vigilancia ni control de la SFC, razón por la cual sus productos y servicios no pueden ser promocionados ni comercializados dentro del territorio colombiano.

Según el organismo de control, se han identificado promotores no autorizados en Colombia que estarían ofreciendo pólizas de vida emitidas por esta compañía extranjera bajo promesas de ingresos similares a una pensión, una vez las primas fueran pagadas en dólares.

La advertencia aparece en un momento donde cada vez más personas buscan mecanismos alternativos de ahorro y protección financiera ante la incertidumbre económica, las discusiones sobre reformas pensionales y el interés creciente por productos dolarizados.

La Superintendencia recordó además que no es la primera vez que emite alertas relacionadas con esta aseguradora. Desde el 27 de enero de 2020, mediante la Resolución 0062, ya había advertido sobre esquemas no autorizados de promoción y publicidad de seguros emitidos por esta empresa extranjera.

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Uno de los puntos más sensibles del caso es que las compañías no vigiladas quedan fuera del alcance de supervisión y control de la autoridad financiera colombiana.

Las pólizas eran promocionadas bajo promesas de ingresos similares a una pensión. Foto: Getty Images

Esto significa que, en caso de controversias, incumplimientos o reclamaciones, los consumidores podrían enfrentar mayores limitaciones jurídicas y regulatorias para buscar respaldo institucional dentro del país.

El caso también vuelve a poner sobre la mesa el crecimiento de ofertas financieras internacionales dirigidas a colombianos a través de intermediarios independientes, redes sociales y esquemas de comercialización informal que prometen estabilidad financiera, ingresos pasivos o rentas futuras en moneda extranjera.

La SFC reiteró que únicamente las aseguradoras y oficinas de representación autorizadas y sometidas a supervisión de la entidad están habilitadas para ofrecer productos de seguros dentro del país.

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Por esa razón, recomendó verificar previamente que cualquier empresa financiera o aseguradora se encuentre efectivamente vigilada por la autoridad antes de adquirir pólizas o realizar inversiones.

Mientras crece la demanda por productos internacionales, las autoridades buscan reforzar las alertas sobre los riesgos asociados a esquemas que operan por fuera de la regulación y supervisión financiera colombiana.