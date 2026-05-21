Respaldo a la minería crece en Colombia y gana apoyo transversal según el estudio Brújula Minera 2026

La percepción positiva sobre la minería en Colombia alcanzó en 2026 uno de sus niveles más altos de la última década. Así lo reveló la más reciente edición de la Brújula Minera, estudio de opinión pública que evidencia un crecimiento sostenido del respaldo ciudadano hacia el sector, incluso entre votantes de corrientes políticas tradicionalmente críticas de esta actividad económica.

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La investigación, desarrollada por Arteaga Latam en alianza con la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y el Centro Nacional de Consultoría (CNC), consultó a 2.081 personas en municipios productores y no productores de minerales entre el 9 de marzo y el 15 de abril de 2026.

El informe destacó avances en diversos aspectos de la minería del país. Foto: Felipe Rodriguez

De acuerdo con los resultados, el 75% de los colombianos considera que la minería es positiva para el país, seis puntos más frente al 69% registrado en 2025. En municipios mineros, el respaldo alcanzó el 76%, mientras que la percepción favorable sobre el impacto de la minería en los territorios productores llegó al 67%, ocho puntos por encima del año anterior.

El presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, aseguró que las cifras reflejan un cambio en la conversación pública alrededor del sector. “Hoy vemos un respaldo ciudadano más amplio, más informado y transversal, incluso en sectores que históricamente han tenido posiciones críticas frente a la actividad”, afirmó.

Según el dirigente gremial, el país entiende cada vez más que la minería puede convivir con actividades como el agro, el turismo y la protección ambiental, además de convertirse en motor de desarrollo regional y transición energética.

Uno de los hallazgos más llamativos de la medición es el respaldo a la minería entre votantes de Iván Cepeda, uno de los dirigentes políticos con posiciones más críticas frente al sector extractivo. El estudio muestra que el 66% de sus votantes considera que la minería es positiva para el país y el 53% cree que beneficia a sus municipios.

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En regiones productoras de carbón térmico, por ejemplo, el apoyo entre este grupo político llega al 71% para el país y al 70% para los municipios. La tendencia también se repite en zonas dedicadas al carbón metalúrgico, metales, piedras preciosas y materiales para la construcción.

El informe analizó la opinión sobre los diversos aspectos del mercado. Foto: Carlos Julio Martínez

La Brújula Minera 2026 también evidencia un aumento en la confianza institucional relacionada con el sector. Las empresas mineras alcanzaron un 35% de confianza a nivel nacional, mientras que el Ministerio de Minas y Energía obtuvo un 40% y la Agencia Nacional de Minería un 37%.

El estudio además confirma una transformación cultural frente a la actividad extractiva. El 72% de los colombianos considera que el país tiene una tradición minera arraigada, una cifra que ha crecido 19 puntos porcentuales desde 2015. En municipios mineros, ese reconocimiento llega al 76%.