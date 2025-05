La minería después de la minería

Mucho se habla sobre la necesidad de avanzar hacia economías más limpias de la mano de la transición energética; no obstante, en la discusión se soslaya el hecho de que ésta demandará muchos minerales, más que lo producido por todas las minas del mundo que actualmente operan juntas. De hecho, a nivel de países desarrollados, hoy no se cuenta con los minerales necesarios para avanzar con la transición energética, pues no hay suficientes minas de Cobre, Cobalto, Níquel, Galio, Litio, Plata, Zinc e incluso carbón, entre otros. Para abastecer esa demanda, necesitaríamos aumentar la extracción minera mundial en más de 450%, y eso, dedicando la totalidad de los minerales del mundo por 30 años, y dejando de lado todos los otros procesos industriales de nuestra vida diaria. ¿Esto es posible? La realidad es que es una meta que probablemente no se logrará en los siguientes 60 años; de igual manera, una gran mayoría de estos metales se encuentran en muy pocos lugares del planeta, como China, Congo y Australia, lo que por supuesto genera un desbalance global. En el caso de Colombia, nuestra extracción minera hoy no se centra en la explotación de los metales necesarios para la transición energética pese a contar con yacimientos importantes de cobre que no han podido desarrollarse, principalmente, por conflictos en el territorio y por la falta de una política pública en materia de exploración geológico-minera.