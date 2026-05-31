No debería ser difícil

Juan me lo confesó. No sé cómo hablarle a mi jefe y decirle que no me siento cómodo con sus comentarios sobre mi desempeño. Me critica, me trata mal delante de otros, pero no quiero meterme en problemas.

Le pregunté si su jefe sabía cómo se sentía. Me dijo que no creía porque nadie se atrevía a decirle en realidad lo que piensa. Parece que todos simplemente le siguen la cuerda, sonríen o se van en silencio. Ese silencio que estalla tarde o temprano.

Invité a Juan a hablarle y encuadrar la discusión. Juan me miró con ojos de absoluto terror. No le gusta el conflicto y menos pensar en tener una conversación incómoda.

Le expliqué que no hay otra forma de asumirlo. Al toro hay que cogerlo por los cuernos, le dije. Y es que las conversaciones difíciles son parte inevitable de cualquier relación humana, especialmente en el entorno laboral. Sin embargo, existe una confusión frecuente y peligrosa: pensar que este tipo de conversaciones implica necesariamente incomodar de forma abrupta, hablar con dureza o incluso cruzar la línea hacia la grosería o el maltrato. Esta confusión termina desdibujando algo fundamental y es que no todo lo incómodo es irrespetuoso, pero mucho de lo irrespetuoso se disfraza de franqueza.

En muchos contextos se ha instalado la idea de que ser directo es sinónimo de decir las cosas “sin filtro”, como si la autenticidad justificara cualquier forma.

A veces se evita cualquier conversación compleja por miedo a generar incomodidad. Así, las personas terminan atrapadas entre dos extremos: callar para no “dañar” o hablar de forma brusca bajo la excusa de la honestidad. Ninguno de los dos caminos construye relaciones sólidas ni genera buenos resultados.

La diferencia entre una conversación directa, el maltrato y el acoso no es tan ambigua como a veces se cree. Tiene que ver con la intención, pero sobre todo con la forma y el impacto. Ser directo implica hablar con claridad, anclándose en hechos y comportamientos, no en juicios personales. Implica hacerse cargo del mensaje y del vínculo al mismo tiempo, entendiendo que el objetivo no es desahogarse, sino avanzar. Una conversación difícil bien llevada puede incomodar, pero también abre espacio para el aprendizaje, la mejora y la confianza. A Juan no le cabe en la cabeza y ve escenarios dramáticos en los que todo va a terminar mal con su jefe.

Pero Juan está cerca del acoso y va a seguir sufriendo si no hace algo. El maltrato aparece cuando esa forma se rompe. Cuando el foco deja de estar en el problema y pasa a la persona, cuando el tono se vuelve descalificador o humillante, cuando la intención ya no es construir, sino imponer. En ese punto, el mensaje pierde toda legitimidad, incluso si el fondo tenía algo de verdad. Lo que queda no es una oportunidad de mejora, sino una herida que deteriora la relación y genera defensividad.

El acoso, por su parte, va un paso más allá. No se trata de un momento puntual mal gestionado, sino de un patrón repetido en el tiempo que erosiona la dignidad y la seguridad psicológica. Es ahí que la conversación deja de ser difícil para convertirse en un problema serio que requiere intervención, porque ya no hay equilibrio ni respeto, sino una dinámica de poder que vulnera al otro.

Lo preocupante es que, en muchos casos, el maltrato se justifica bajo la narrativa de “yo soy directo” o “prefiero decir las cosas de frente”. Pero la verdadera pregunta no es si se está diciendo la verdad, sino cómo se está diciendo y con qué consecuencias. Ser directo no debería ser una excusa para la falta de cuidado.

Las conversaciones difíciles bien entendidas no buscan eliminar la incomodidad, sino gestionarla. Requieren madurez emocional para sostener la tensión sin romper el vínculo, para decir lo necesario sin caer en la agresión, para escuchar sin ponerse a la defensiva. Implican reconocer que la forma no es un detalle secundario, sino parte esencial del mensaje.

No todas las conversaciones incómodas son maltrato, pero todo maltrato suele intentar justificarse como una conversación necesaria. Ahí es que vale la pena detenerse y preguntarse: ¿esto está construyendo o está dañando? Ojalá el jefe de Juan lea esta columna.