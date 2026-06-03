Consejo de Estado elimina obligación de priorizar contratación local para cargos especializados en minería y petróleo

Una decisión reciente del Consejo de Estado volvió a abrir la discusión sobre cómo deben equilibrarse el empleo regional, la contratación local y la meritocracia dentro de uno de los sectores más importantes de la economía colombiana.

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La alta corte anuló disposiciones que obligaban a priorizar contratación local para cargos calificados y especializados dentro de proyectos mineros y petroleros, decisión celebrada por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (ACIPET).

La controversia gira alrededor de los Decretos 2089 de 2014 y 1668 de 2016, expedidos durante gobiernos anteriores para ampliar mecanismos de contratación local dentro de proyectos extractivos.

Según argumentó ACIPET, estas normas extendían obligaciones que originalmente estaban diseñadas únicamente para mano de obra no calificada, generando restricciones adicionales sobre contratación de profesionales y personal técnico especializado.

El origen jurídico de la discusión se encuentra en la Ley 136 de 1994, modificada posteriormente mediante la Ley 1551 de 2012, normas que facultaban a autoridades locales para priorizar mano de obra no calificada mediante certificados de residencia dentro de áreas de influencia petrolera y minera.

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En su decisión, el Consejo de Estado concluyó que el Gobierno Nacional excedió su capacidad reglamentaria al extender dichas obligaciones hacia cargos especializados y profesionales, razón por la cual declaró la nulidad parcial de esas disposiciones.

El fallo genera nuevas discusiones dentro del sector petrolero y minero colombiano. Foto: Getty Images

Para ACIPET, el fallo fortalece principios relacionados con seguridad jurídica, igualdad de oportunidades y meritocracia dentro del mercado laboral energético. La discusión adquiere relevancia económica considerando el peso del sector energético dentro del empleo altamente especializado colombiano.

Petróleo, gas, minería y actividades asociadas demandan perfiles técnicos, ingenierías, geociencias, operación industrial y conocimiento especializado, factores que históricamente han generado tensiones entre necesidades regionales de empleo y requerimientos técnicos empresariales.

Mientras algunos sectores consideran que flexibilizar la contratación especializada mejora competitividad, productividad y movilidad laboral, otros advierten posibles efectos sobre generación de empleo local dentro de municipios altamente dependientes de proyectos extractivos.

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ACIPET insiste en que fortalecer el talento colombiano requiere mayores inversiones en educación, experiencia práctica, capacitación técnica y formación especializada, más que mecanismos obligatorios de contratación.

La decisión vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que acompaña históricamente al sector extractivo colombiano: cómo equilibrar competitividad empresarial, desarrollo territorial y oportunidades laborales dentro de industrias que continúan siendo fundamentales para ingresos, exportaciones y actividad económica nacional.