Dólar en casas de cambio: así se está moviendo la divisa este lunes festivo, 20 de julio

El dólar estadounidense es la moneda de referencia global porque domina el comercio internacional, es la principal reserva de los bancos centrales y se utiliza para fijar el precio de materias primas como el petróleo. Su valor influye directamente en la inflación local, el costo de las importaciones y la inversión.
Es importante que sepa que invertir en dólares protege su patrimonio frente a la devaluación de monedas locales emergentes, funciona como un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica y le permite diversificar su portafolio al acceder a los mercados financieros internacionales más grandes y estables del mundo.
Quienes desean invertir en la divisa consideran atractivas las casas de cambio, pues son establecimientos financieros o plataformas digitales autorizadas para comprar y vender divisas extranjeras, como dólares o euros. Su objetivo principal es facilitar las transacciones internacionales y el cambio de moneda para viajeros o inversores. Aquí le contamos cuáles son las variaciones de la moneda.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 20 de julio
Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes, 20 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,243.50 y de venta de $3,394.25.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Aquí puede verificar el precio de cada ciudad:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,320
|3,414
|94
|Cali
|3,200
|3,450
|250
|Cartagena
|3,150
|3,400
|250
|Cúcuta
|3,300
|3,365
|65
|Medellín
|3,216
|3,380
|164
|Pereira
|3,250
|3,420
|170
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Lunes 20 de julio de 2026
|3243.5
|3394.25
|3262.58
|Domingo 19 de julio de 2026
|3243.5
|3394.25
|3262.58
|Sábado 18 de julio de 2026
|3246.5
|3394.25
|3262.58
|Viernes 17 de julio de 2026
|3241.5
|3388
|3221.41
|Jueves 16 de julio de 2026
|3224
|3383.25
|3233.91
|Miércoles 15 de julio de 2026
|3267.5
|3418.5
|3252.11
|Martes 14 de julio de 2026
|3321.76
|3442.35
|3248.87
|Lunes 13 de julio de 2026
|3342.35
|3464.12
|3248.87
Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,350
|3,410
|60
|Cambios Kapital
|3,370
|3,400
|30
|Latin Cambios
|3,350
|3,430
|80
|Punto Dollar
|3,250
|3,450
|200
|Smart Exchange
|3,280
|3,380
|100
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial. Estos se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.
Para establecerlos, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM y los valores de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.