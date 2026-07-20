Dólar en casas de cambio: así se está moviendo la divisa este lunes festivo, 20 de julio

El dólar estadounidense es la moneda de referencia global porque domina el comercio internacional, es la principal reserva de los bancos centrales y se utiliza para fijar el precio de materias primas como el petróleo. Su valor influye directamente en la inflación local, el costo de las importaciones y la inversión.

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Es importante que sepa que invertir en dólares protege su patrimonio frente a la devaluación de monedas locales emergentes, funciona como un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica y le permite diversificar su portafolio al acceder a los mercados financieros internacionales más grandes y estables del mundo.

La cotización del dólar presenta variaciones diarias influenciadas por factores internacionales, decisiones económicas y el comportamiento de los mercados financieros. Foto: stock.adobe.

Quienes desean invertir en la divisa consideran atractivas las casas de cambio, pues son establecimientos financieros o plataformas digitales autorizadas para comprar y vender divisas extranjeras, como dólares o euros. Su objetivo principal es facilitar las transacciones internacionales y el cambio de moneda para viajeros o inversores. Aquí le contamos cuáles son las variaciones de la moneda.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 20 de julio

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes, 20 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,243.50 y de venta de $3,394.25.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí puede verificar el precio de cada ciudad:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,320 3,414 94 Cali 3,200 3,450 250 Cartagena 3,150 3,400 250 Cúcuta 3,300 3,365 65 Medellín 3,216 3,380 164 Pereira 3,250 3,420 170

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Las casas de cambio ajustan constantemente sus precios de compra y venta de dólares de acuerdo con la dinámica de oferta y demanda. Foto: Universal Images Group via Getty

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Lunes 20 de julio de 2026 3243.5 3394.25 3262.58 Domingo 19 de julio de 2026 3243.5 3394.25 3262.58 Sábado 18 de julio de 2026 3246.5 3394.25 3262.58 Viernes 17 de julio de 2026 3241.5 3388 3221.41 Jueves 16 de julio de 2026 3224 3383.25 3233.91 Miércoles 15 de julio de 2026 3267.5 3418.5 3252.11 Martes 14 de julio de 2026 3321.76 3442.35 3248.87 Lunes 13 de julio de 2026 3342.35 3464.12 3248.87

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,350 3,410 60 Cambios Kapital 3,370 3,400 30 Latin Cambios 3,350 3,430 80 Punto Dollar 3,250 3,450 200 Smart Exchange 3,280 3,380 100

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial. Estos se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

Así se está moviendo la divisa. Foto: Getty IMAGES

Para establecerlos, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM y los valores de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.