Divisas

Dólar en casas de cambio: así se está moviendo la divisa este lunes festivo, 20 de julio

Este es el valor de la moneda en el mercado cambiario.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de julio de 2026 a las 1:27 p. m.
El dólar continúa siendo una de las monedas más observadas por inversionistas, empresarios y viajeros debido a su impacto en la economía colombiana.
El dólar continúa siendo una de las monedas más observadas por inversionistas, empresarios y viajeros debido a su impacto en la economía colombiana. Foto: Adobe Stock

El dólar estadounidense es la moneda de referencia global porque domina el comercio internacional, es la principal reserva de los bancos centrales y se utiliza para fijar el precio de materias primas como el petróleo. Su valor influye directamente en la inflación local, el costo de las importaciones y la inversión.

Susana Cordeiro, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Bogotá Julio 16 de 2026.
Banco Mundial acompañará las reformas del nuevo Gobierno. Habla su vicepresidenta

Es importante que sepa que invertir en dólares protege su patrimonio frente a la devaluación de monedas locales emergentes, funciona como un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica y le permite diversificar su portafolio al acceder a los mercados financieros internacionales más grandes y estables del mundo.

Inflación
La cotización del dólar presenta variaciones diarias influenciadas por factores internacionales, decisiones económicas y el comportamiento de los mercados financieros. Foto: stock.adobe.

Quienes desean invertir en la divisa consideran atractivas las casas de cambio, pues son establecimientos financieros o plataformas digitales autorizadas para comprar y vender divisas extranjeras, como dólares o euros. Su objetivo principal es facilitar las transacciones internacionales y el cambio de moneda para viajeros o inversores. Aquí le contamos cuáles son las variaciones de la moneda.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 20 de julio

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes, 20 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,243.50 y de venta de $3,394.25.

Alexander Cadena, presidente de Cenit, habla del fuerte impacto del robo de hidrocarburos
Hidrocarburos: el reto para el nuevo gobierno no solo será producir, sino evitar el saqueo. Dramático auge de válvulas ilícitas

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí puede verificar el precio de cada ciudad:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,3203,41494
Cali3,2003,450250
Cartagena3,1503,400250
Cúcuta3,3003,36565
Medellín3,2163,380164
Pereira3,2503,420170

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
Las casas de cambio ajustan constantemente sus precios de compra y venta de dólares de acuerdo con la dinámica de oferta y demanda. Foto: Universal Images Group via Getty
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Lunes 20 de julio de 20263243.53394.253262.58
Domingo 19 de julio de 20263243.53394.253262.58
Sábado 18 de julio de 20263246.53394.253262.58
Viernes 17 de julio de 20263241.533883221.41
Jueves 16 de julio de 202632243383.253233.91
Miércoles 15 de julio de 20263267.53418.53252.11
Martes 14 de julio de 20263321.763442.353248.87
Lunes 13 de julio de 20263342.353464.123248.87

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,3503,41060
Cambios Kapital3,3703,40030
Latin Cambios3,3503,43080
Punto Dollar3,2503,450200
Smart Exchange3,2803,380100

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial. Estos se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

Así se está moviendo la divisa.
Así se está moviendo la divisa. Foto: Getty IMAGES

Para establecerlos, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM y los valores de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.