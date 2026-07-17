Dólar en casas de cambio: así se mueve este 17 de julio

El dólar ha registrado una fuerte caída durante los últimos meses en Colombia, movido por una combinación de factores locales y globales. A nivel internacional, la divisa estadounidense se ha debilitado frente a otras monedas, impulsando el apetito por activos de mercados emergentes.

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Localmente, se registra una mayor entrada de dólares tras la adquisición de un mayor endeudamiento por parte del Gobierno colombiano, además de ingresos por cuenta de exportaciones e inversión extranjera, sumado a una menor prima de riesgo país.

El precio del dólar refleja la expectativa de los mercados frente a las decisiones económicas y el panorama internacional. Foto: NurPhoto via AFP

Ante este panorama, muchos son los inversionistas que se han aventurado a comprar más divisas, para aprovechar el precio bajo y una eventual subida. Los establecimientos predilectos para este proceso son las casas de cambio, que son instituciones financieras o establecimientos comerciales que se dedican a la compra y venta de monedas extranjeras.

Su función principal es facilitar a los viajeros, turistas o empresas el intercambio de efectivo entre distintas monedas, operando tanto de forma física como a través de plataformas digitales.

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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este viernes

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 17 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,224.00 y de venta de $3,383.25.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,262 3,390 128 Cali 3,200 3,470 270 Cartagena 3,150 3,400 250 Cúcuta 3,250 3,345 95 Medellín 3,205 3,368 163 Pereira 3,320 3,450 130

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

La divisa estadounidense mantiene su protagonismo en el mercado cambiario, con efectos sobre el comercio, las inversiones y el costo de vida. Foto: Getty Images/iStockphoto

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM viernes 17 de julio de 2026 3224 3383.25 3221.41 jueves 16 de julio de 2026 3224 3383.25 3233.91 miércoles 15 de julio de 2026 3267.5 3418.5 3252.11 martes 14 de julio de 2026 3321.76 3442.35 3248.87 lunes 13 de julio de 2026 3342.35 3464.12 3248.87 domingo 12 de julio de 2026 3341.76 3464.12 3248.87 sábado 11 de julio de 2026 3343.53 3464.12 3248.87 viernes 10 de julio de 2026 3352.25 3482.75 3305.38

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,300 3,360 60 Cambios Kapital 3,280 3,380 100 Latin Cambios 3,280 3,390 110 Punto Dollar 3,250 3,440 190 Smart Exchange 3,200 3,380 180

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

El comportamiento del dólar continúa marcando el pulso de la economía y las expectativas de los agentes del mercado. Foto: stock.adobe.

Para establecerlos, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.