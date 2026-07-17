La economía perderá impulso en 2027, pese al optimismo del mercado tras las elecciones, advierte Credicorp Capital

El 2027 será un año de ajuste para la economía colombiana. Esa es la principal conclusión del más reciente análisis de Credicorp Capital, que, si bien reconoce una mejora en la confianza de los mercados y de los consumidores, advierte que el país deberá enfrentar un importante ajuste fiscal y que varios de los motores que hoy impulsan el crecimiento perderán fuerza durante el próximo año.

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Durante un encuentro con periodistas, la compañía señaló que la reacción de los mercados ha sido favorable después de la segunda vuelta presidencial, especialmente por el comportamiento del dólar. Sin embargo, considera que el margen para una mayor apreciación del peso colombiano ya es reducido.

“Cuando pasó la segunda vuelta, decíamos que el dólar tenía espacio para bajar hasta $250; van $190, le quedarían unos $100 más, pero realmente esto ya está muy apretado. El mercado está muy contento con Colombia”, afirmó Daniel Velandia, managing director research y economista jefe de Credicorp Capital. A partir de ahora, agregó, el comportamiento de la divisa dependerá principalmente de factores internacionales, como el precio del petróleo, la política monetaria global y los anuncios del nuevo Gobierno.

En materia fiscal, la entidad considera que el Gobierno de Abelardo De La Espriella tendrá el reto de recuperar gradualmente el equilibrio de las finanzas públicas. Para ello, será necesario reducir el déficit durante los próximos cuatro años mediante una combinación de menores gastos, ahorro en el pago de intereses y mayores ingresos.

Credicorp: "Consideramos que el gobierno de Abelardo De La Espriella tendría el potencial de destrabar proyectos de inversión y, así, elevar la tasa de crecimiento del PIB". Foto: Getty Images

“Uno podría apuntarle a algo serio y unos tres puntos del PIB, para que al final del periodo tengamos un déficit bordeando el 4 %, no el 7 %, como seguramente lo va a dejar el Gobierno. Es un plan de tres o cuatro años”, explicó Velandia.

A los retos fiscales se suma la incertidumbre climática. Credicorp advirtió que el fenómeno de El Niño podría generar presiones adicionales sobre la inflación y afectar el suministro de energía en algunas regiones del país. La firma proyecta que la inflación cerrará este año en alrededor del 7 %, en un escenario en el que el impacto climático podría traducirse en mayores costos para la economía.

Otro de los frentes prioritarios, según Credicorp, será recuperar la inversión en el sector de hidrocarburos. La firma considera que una de las primeras decisiones económicas debería ser reactivar las rondas de exploración petrolera para atraer nuevamente capital extranjero, luego de la fuerte caída registrada en los últimos años.

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“El primer día, entre tantos decretos que quieren sacar, debe estar el tema de reactivar el sector petrolero”, señaló el economista. No obstante, aclararon que el objetivo inmediato no sería aumentar rápidamente la producción de petróleo, sino recuperar la inversión extranjera directa, que cayó cerca del 30 % el año pasado.

Pese al optimismo que hoy muestran algunos indicadores, Credicorp estima que el crecimiento económico comenzará a desacelerarse en 2027. La entidad proyecta que la economía crecerá alrededor del 2,5 % este año y cerca del 2,2 % el próximo, debido a que varios de los factores que impulsaron el consumo empezarán a perder dinamismo.

Credicorp considera que una de las primeras decisiones económicas debería ser reactivar las rondas de exploración petrolera. Foto: adobe stock

“Todos los factores que han venido empujando tan duro el consumo van a empezar a enfriarse, van a empezar a ceder”, advirtieron desde Credicorp. Entre esos factores mencionaron la moderación del crecimiento de las remesas, la caída de los ingresos cafeteros, un menor impulso del turismo y el cambio en las condiciones de inflación y tasas de interés.

Pese a ese escenario, Credicorp mantiene una visión positiva a mediano plazo. La firma considera que, si el nuevo Gobierno logra implementar un ajuste fiscal gradual, recuperar la inversión y fortalecer la confianza de los mercados, la economía colombiana podrá retomar una senda de crecimiento más sólida durante el resto del periodo presidencial.