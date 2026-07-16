Regiones

Top 10 de los departamentos más competitivos, ahora que Abelardo De La Espriella quiere poner foco en regiones

La medición tiene 93 indicadores provenientes de 13 pilares. Infraestructura, mercado laboral y más.

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Redacción Economía
16 de julio de 2026 a las 10:15 a. m.
Departamentos más competitivos, según informe del Consejo Privado de Competitividad 2026
Departamentos más competitivos, según informe del Consejo Privado de Competitividad 2026 Foto: Consejo Privado de Competitividad / Informe

Aunque a paso lento, las regiones están sacando la cara en materia de competitividad. El índice departamental, presentado este jueves 16 de julio por el Consejo Privado de Competitividad, en el que hay evidencia del avance: 22 de los 33 departamentos incrementaron su puntuación general en 2026, frente al año anterior.

La medición que adelanta el Consejo de Competitividad evalúa 83 indicadores de 13 pilares. El top 10, por supuesto, lo encabeza Bogotá, que obtuvo un puntaje de 7,96, el cual, sin embargo, es ligeramente inferior al registrado en 2025: 8,04.

Antioquia, Valle, Risaralda, Santander, Atlántico, Cundinamarca, Caldas, Quindío y Boyacá completa los 10 departamentos más competitivos del país.

Hay que señalar que el promedio en la nota de las regiones es de 5,07 sobre 10, teniendo en cuenta que hay departamentos más rezagados, como los que se ubican en los últimos lugares: en la cola, puesto número 33 está Vaupés, con un puntaje de solo 2,81.

En todo caso, ese 5,07 promedio, como nota entre los departamentos colombianos, es ligeramente superior a la que tenían en 2025, que era de 5,01, lo que evidencia las dificultades regionales para lograr avances de manera más rápida.

Ranquin completo

Ranquin de departamentos según nivel de competitividad.
Ranquin de departamentos según nivel de competitividad. Foto: Consejo Privado de Competitividad / Informe

¿Qué tienen los de los primeros lugares?

Bogotá mantiene el liderazgo en infraestructura. No en vano, en meses pasados la capital del país era prácticamente la única que movía este sector, con la construcción del Metro. Pero además, hay que destacar que esta ciudad región se destacó por el buen desempeño en temas relacionados con servicios públicos. Obtuvo el primer puesto y una calificación de 10 sobre 10 en cobertura de acueducto, además de un puntaje de 9,99 sobre 10 en cobertura de energía eléctrica y 9,97 sobre 10 en cobertura de alcantarillado.

El departamento del Atlántico, entre tanto, sobresalió en vías terciarias, al ubicarse en el segundo lugar del ranquin en este componente.