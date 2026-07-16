Traslado pensional exprés llega a su fin este 16 de julio, por cierre de ventana de oportunidades. ¿Y si la Corte niega la reforma?

Se acabó el tiempo. Luego de dos años de una ventana abierta para que todo aquel que así lo quisiera pudiera atravesar el umbral, de forma exprés, sin requisito alguno distinto al de recibir una doble asesoría, se cierra el telón.

La ventana de oportunidades, mecanismo creado en la reforma pensional aprobada en el Congreso de la República en 2024, para que las personas que así lo decidieran pudieran trasladarse de manera excepcional de los fondos privados a Colpensiones y viceversa, se cierra de forma definitiva este jueves 16 de julio a las 6 de la tarde.

Ahora, se abren varios interrogantes, luego de que, entre el 16 de julio de 2024 y el 31 de mayo de 2026, tiempo en el que estuvo vigente la medida, 265.626 personas realizaron la solicitud de doble asesoría (escucharon a Colpensiones y a los fondos privados), tras lo cual 149.745 decidieron solicitar el traslado.

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La pregunta que flota con más frecuencia es, ¿y si la Corte Constitucional, que tiene suspendida la reforma pensional desde el 17 de junio de 2025, pero dejó vigente el artículo de los traslados, decidiera tumbar la ley, ¿Qué pasaría con ese gran volumen de personas que migraron de un lado a otro: 8.070 entraron a los fondos privados y 137.398 se trasladaron a Colpensiones.

Era necesario

Alejandra Sánchez, docente de la Universidad Nacional, destaca la ventana de oportunidades como “algo necesario”. A su juicio, había una situación insostenible, porque todas esas personas inconformes con su esquema para pensionarse, estaban demandando y los juzgados le estaban dando la razón. “En cualquier caso terminaba siendo una obligación económica para el Estado”, señala la experta.

Alejandra Sánchez, profesora de la U. Nacional Foto: cortesia alexandra sanchez

Ahora, hay algo que a Alejandra Sánchez, quien participó en la construcción de la reforma pensional le parece lamentable. “Los recursos de las personas trasladadas no han llegado, pese a que ya más de 25 mil fueron pensionados y hay otros que tienen la edad requerida para jubilarse. Eso es una carga para el Estado, una situación complicada”, argumenta.

¿Qué tanta firmeza tendrán los traslados?

Mauricio Crespo, abogado especialista en derecho laboral, opina que para hablar de la firmeza de estos traslados, primero hay que tener claro que “la Corte goza de amplias facultades para definir los efectos de sus fallos. Sin perjuicio de ello, partiendo del principio de los derechos adquiridos, de la seguridad jurídica y del hecho de que permitió que se siguieran haciendo traslados, podemos concluir que, muy probablemente, respetará los que se hayan realizado, cualquiera que sea su decisión final sobre la exequibilidad de la ley".

Mauricio Crespo, abogado experto en derecho laboral Foto: Archivo personal / Cortesía

Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, también es de la fila de quienes estiman que no habrá lugar a deshacer lo que ya está hecho. “El artículo sobre la ventana de oportunidades estuvo exequible y ahora vencerá su término, pero nunca dejó de operar”.

Y Juan Miguel Villa, quien también lideró la entidad que maneja el régimen público de pensiones, tiene la expectativa de que la Corte dejará en firme los traslados, independientemente de la decisión que tome con la reforma pensional. “Si la Corte dejó el artículo en firme es porque presume su legalidad”, sostuvo.

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El camino de la Corte

Desde la perspectiva de Alejandra Sánchez, una vez se cierre la ventana de oportunidades, que dejará a los trasladados en una posición más beneficiosa frente a la que estaban expuestos antes de la medida, “esa condición del sistema (de estar en un régimen que al final motiva una demanda para pedir el cambio) debería eliminarse a futuro. ”Por eso es muy importante la reforma pensional que la Corte tiene detenida. Es un llamado a que el Alto Tribunal enfatice en que esa condición no pueda seguir sucediendo porque desestabiliza las finanzas de la Nación y no es sostenible para el país".

Mauricio Olivera Vicerrector administrativo y financiero de la Universidad de los Andes Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La académica manifestó que la Corte solo tendría dos caminos, tumbar o aprobar la reforma pensional que contiene la medida. No obstante, irse por la vía de la inexequibilidad sería algo que traería problemas muy complejos, teniendo en cuenta que, pese a la suspensión de la ley, quedaron vigentes dos artículos: el de los traslados y el de las ACAI-Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual, y ambas, la se dieron pasos largos. “Algunas empresas se han constituido ya como ACAI, y los trasladados son miles”, afirmó Sánchez, quien además agrega que la Cortes estaría prácticamente obligada a dar el visto bueno a la reforma pensional. De lo contrario habría complicaciones serias.