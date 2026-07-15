El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 15 de julio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.219, lo que significó una reducción de $ 42 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.252.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 27, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.246.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.260, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.211. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.233.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,216 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 649,28.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,45 % llegando a las 100,255 unidades.

La cotización de la divisa estadounidense continúa en descenso, un comportamiento que beneficia las importaciones y reduce algunas presiones sobre la inflación. Foto: Adobe Stock

EE.UU. reembolsa decenas de miles de millones de dólares a los importadores

El gobierno de Estados Unidos ya reembolsó varias decenas de miles de millones de dólares a los importadores por aranceles aduaneros recaudados antes de que la Corte Suprema los declarara ilegales, según un informe de las cuentas públicas divulgado el lunes.

Los aranceles aduaneros son un pilar de la política económica y diplomática del presidente Donald Trump desde su regreso al poder el año pasado.

Pero el máximo tribunal estadounidense frenó en febrero una gran parte de estos recargos y el Ejecutivo debió reembolsar a los importadores las sumas indebidamente cobradas.

Como resultado, los datos oficiales sobre el presupuesto están lastrados por un nivel inusual de devoluciones de derechos de aduana: 81 millones de dólares desde el inicio del ejercicio fiscal (octubre de 2025 para el Estado federal), frente a 5.000 millones en el mismo periodo del año pasado.

Esto se debe “casi por completo” a la decisión de la Corte Suprema, con reembolsos concentrados en los meses de mayo y junio, precisó a periodistas un funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Trump describió estos recargos como una varita mágica que podía, al mismo tiempo, permitir la relocalización de industrias en Estados Unidos, negociar condiciones más ventajosas para las exportaciones estadounidenses y enderezar las finanzas públicas.

El déficit público, que había disminuido ligeramente el año pasado gracias a los ingresos aduaneros récord, ha vuelto a ampliarse.

Se sitúa en 1,367 billones de dólares en los nueve primeros meses del año fiscal, un alza del 2%.

EE.UU. reembolsa decenas de miles de millones de dólares a los importadores Foto: stock.adobe.

Estados Unidos gastó más de 1 billón de dólares en el reembolso de su deuda en el periodo (+14%). Con la guerra en Oriente Medio, su gasto militar también ha aumentado (+5%).