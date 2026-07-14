Dólar amanece barato en Colombia y se acerca a nuevo piso: precio oficial del 14 de julio

El dólar inició la cotización de este 14 de julio en un precio de $3.230, lo que significó una baja de $28 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.248.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.250. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.225. El precio promedio es de $3.240.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 81,75 millones, registrando además un volumen promedio de 659,27 millones.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,52 %, llegando a las 100,512 unidades.

La cotización del dólar continúa siendo un indicador clave para importadores, exportadores e inversionistas en Colombia. Foto: Getty IMAGES

Inflación de EE. UU. se desacelera 3,5% en junio por baja en precios de la gasolina

La inflación se desaceleró más de lo esperado en junio en Estados Unidos, cuando los precios de la gasolina bajaron momentáneamente por un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, según cifras del gobierno publicadas el martes.

El índice de precios al consumidor (IPC) fue del 3,5 % en medición interanual, frente al 4,2 % registrado en mayo, indicó el Departamento del Trabajo.

Estos datos son claramente mejores de lo que esperaban los inversionistas. Sin embargo, el ritmo sigue muy por encima del objetivo de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

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Este retroceso se debe en gran medida a la caída del precio de la gasolina (-9,7 % en un mes), que había seguido a la distensión diplomática entre Washington y Teherán.

Pero desde entonces las hostilidades se han reanudado en el golfo. Las cotizaciones mundiales del petróleo volvieron a subir, lo que augura una próxima alza de los precios en las gasolineras.

La guerra, impopular en Estados Unidos, ha puesto bajo presión al poder ejecutivo estadounidense a pocos meses de las elecciones de medio término en el Congreso.

Inflación de EE.UU. se desacelera a 3,5% en junio por baja en precios de la gasolina Foto: Adobe Stock

El presidente Donald Trump hizo de la mejora del poder adquisitivo una de sus prioridades durante la campaña electoral de 2024 para la Casa Blanca.