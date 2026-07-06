Precio del dólar en las casas de cambio para el lunes, 6 de julio de 2026

El dólar estadounidense es una de las monedas de reserva más importantes del mundo porque es el principal medio de pago internacional, fijando el precio de materias primas globales, como el petróleo, y respaldando las economías y los sistemas financieros de casi todos los países.
Es relevante que sepa que invertir en dólares protege su patrimonio frente a la devaluación de las monedas locales, actúa como un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica, permite diversificar el riesgo de sus inversiones y abre las puertas a los mercados financieros internacionales.
Si desea invertir en esta divisa, puede hacerlo a través de las casas de cambio, que son instituciones financieras o establecimientos comerciales dedicados a la compra y venta de divisas. Su función principal es facilitar a las personas y empresas el intercambio de dinero de un país por el de otro, de acuerdo con las cotizaciones del mercado.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes
Análisis del mercado cambiario para este lunes 6 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,388.89 y de venta de $3,516.67.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer los precios, puede revisarlos en la siguiente tabla:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,493
|3,538
|45
|Cali
|3,400
|3,600
|200
|Cúcuta
|3,400
|3,460
|60
|Medellín
|3,348
|3,502
|154
|Pereira
|3,400
|3,570
|170
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|lunes 6 de julio de 2026
|3388.89
|3516.67
|3334.93
|domingo 5 de julio de 2026
|3388.89
|3516.67
|3334.93
|sábado 4 de julio de 2026
|3387.06
|3512.35
|3334.93
|viernes 3 de julio de 2026
|3394.71
|3527.65
|3357.82
|jueves 2 de julio de 2026
|3420
|3552.22
|3403.35
|miércoles 1 de julio de 2026
|3458.33
|3579.17
|3440.83
|martes 30 de junio de 2026
|3490.56
|3603.06
|3443.59
|lunes 29 de junio de 2026
|3518.89
|3623.61
|3443.59
Finalmente, si desea analizar el valor de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,460
|3,510
|50
|Cambios Kapital
|3,450
|3,500
|50
|Cambios Vancouver
|3,620
|3,630
|10
|Smart Exchange
|3,440
|3,510
|70
Antes de realizar cualquier transacción, considere que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial.
Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.