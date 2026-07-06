Economía

Precio del dólar en las casas de cambio para el lunes, 6 de julio de 2026

La divisa ha fluctuado su precio en las últimas horas.

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Redacción Semana
6 de julio de 2026 a las 7:14 a. m.
La divisa estadounidense mantiene la atención de inversionistas, empresarios y ciudadanos por sus constantes variaciones.
La divisa estadounidense mantiene la atención de inversionistas, empresarios y ciudadanos por sus constantes variaciones. Foto: Getty Images

El dólar estadounidense es una de las monedas de reserva más importantes del mundo porque es el principal medio de pago internacional, fijando el precio de materias primas globales, como el petróleo, y respaldando las economías y los sistemas financieros de casi todos los países.

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Es relevante que sepa que invertir en dólares protege su patrimonio frente a la devaluación de las monedas locales, actúa como un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica, permite diversificar el riesgo de sus inversiones y abre las puertas a los mercados financieros internacionales.

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El precio del dólar sigue marcando el ritmo de los mercados y las decisiones de millones de colombianos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Si desea invertir en esta divisa, puede hacerlo a través de las casas de cambio, que son instituciones financieras o establecimientos comerciales dedicados a la compra y venta de divisas. Su función principal es facilitar a las personas y empresas el intercambio de dinero de un país por el de otro, de acuerdo con las cotizaciones del mercado.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes

Análisis del mercado cambiario para este lunes 6 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,388.89 y de venta de $3,516.67.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios, puede revisarlos en la siguiente tabla:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,4933,53845
Cali3,4003,600200
Cúcuta3,4003,46060
Medellín3,3483,502154
Pereira3,4003,570170

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Volatilidad dólar
La cotización del dólar continúa siendo uno de los indicadores económicos más consultados en Colombia. Foto: Adobe Stock
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
lunes 6 de julio de 20263388.893516.673334.93
domingo 5 de julio de 20263388.893516.673334.93
sábado 4 de julio de 20263387.063512.353334.93
viernes 3 de julio de 20263394.713527.653357.82
jueves 2 de julio de 202634203552.223403.35
miércoles 1 de julio de 20263458.333579.173440.83
martes 30 de junio de 20263490.563603.063443.59
lunes 29 de junio de 20263518.893623.613443.59

Finalmente, si desea analizar el valor de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,4603,51050
Cambios Kapital3,4503,50050
Cambios Vancouver3,6203,63010
Smart Exchange3,4403,51070

Antes de realizar cualquier transacción, considere que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial.

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
El comportamiento del dólar influye en el costo de productos importados, viajes e inversiones. Foto: El País

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.