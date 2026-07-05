Miguel Gómez Martínez revela en SEMANA el plan económico del Gobierno de Abelardo De La Espriella: 10 frases contundentes

Como un hombre que nunca se ha rendido ante las crisis describió el presidente electo, Abelardo De La Espriella, a Miguel Gómez Martínez, a quien designó como ministro de Hacienda, entregándole así la misión de capotear la situación fiscal y sacar adelante reformas que podrían resultar complejas de negociar.

“Aquí hubo una parranda de cuatro años y ahora viene el guayabo”: Miguel Gómez Martínez, el ministro de Hacienda de Abelardo De La Espriella, le revela sus planes a SEMANA

En la próxima semana, Gómez Martínez ya tiene tareas retadoras. Hará su primer viaje internacional y el destino será la capital de Estados Unidos, donde adelantará una agenda con la banca multilateral, para empezar a “recalibrar” la deuda y volver a establecer nexos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así lo confirmó el ministro designado en una entrevista con SEMANA, en la que expuso su pensamiento económico, político y hasta habló de sus creencias y sentimientos.

Vea la entrevista de Miguel Gómez Martínez con Martha Morales y Cristina Castro:

Esta es una selección de frases que condensan el pensamiento de un hombre de ideas, conocedor de la historia, la filosofía la política y la economía.

1.“Lo que necesitamos es disciplina civil, no desobediencia civil”

A un asunto que generó una reciente polémica en Colombia: el llamado a desobediencia civil que hizo el líder de la oposición al gobierno elegido, Iván Cepeda, se refirió Martínez.

El tema, además de ser parte del debate en el país, tocó la fibra del ministro designado, pues el historiador Juan Esteban Constaín mencionó como referente de una desobediencia civil a Laureano Gómez, el abuelo de quien será el jefe de la cartera de las finanzas públicas a partir del 7 de agosto.

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Más allá de lo concerniente al pasado, del que Gómez dijo: “eran otros tiempos”, ahora sentó su posición: “el jefe de la oposición se equivoca con la desobediencia civil. Veo a los colombianos con ganas de tener esperanza”.

2.“Ecopetrol, un caso de destrucción de valor que se debería estudiar en universidades como Harvard”

Parte de los recuerdos de Gómez Martínez también es la empresa Ecopetrol. Su fundador fue su abuelo, que ocupó la presidencia entre 1950 y 1953.

Precio de la acción de Ecopetrol Foto: Portal Financiero del Grupo Aval

De la que es la primera compañía colombiana, según los ranking de la Superintendencia de Sociedades, pero cambió sustancialmente durante el gobierno saliente, dijo el ministro designado: “Ecopetrol es un caso académico de destrucción de valor. O sea, lo que se ha hecho ahí es algo que deberían estudiar en la Universidad de Harvard, de cómo se destruye el valor de una compañía”.

Enfatizó en que la importancia de Ecopetrol es tal que, cuando se calcula el presupuesto general de la nación, hay una cantidad de variables que entran en juego, pero una de las más importantes es el precio del barril de petróleo. Eso está como en el centro del tema presupuestal.

Petróleo Foto: Adobe Stock

3.“El petróleo tiene que volver a ser un orgullo para Colombia”

En un contexto en el cual el petróleo fue el elegido para ir saliendo del escenario económico, para ser reemplazado por un modelo productivo menos extractivista, Gómez Martínez señaló que ahora tendrán otra visión frente a ese producto. “El petróleo tiene que volver a ser un orgullo para Colombia”. Así, enfatizó en que buscarán devolverle a Ecopetrol no solo su funcionalidad, sino su capacidad de operar.

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4. “Entre 15 y 20 billones de pesos para tres prioridades”

Los primeros recursos públicos que hacen parte de la búsqueda que hará Gómez Martínez serán para cubrir tres prioridades, según dijo. “Un refuerzo de la capacidad operativa de las fuerzas militares en el corto plazo, para recuperar la iniciativa de control del territorio; pago de deudas de la Nación con los generadores de energía, porque necesitamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no haya apagón eléctrico, y aliviar la deuda de la salud, para que el sistema primero no colapse del todo, y segundo, para que la gente no siga pagando los platos rotos de los errores cometidos por el gobierno actual”.

Ese paquete urgente de soluciones demandará entre 15 y 20 billones de pesos, aseguró.

(Colprensa - Cristian Bayona). Foto: Cristian Bayona

5. “Eso de reuniones en cuartos oscuros con el Congreso se acabó”

Tras afirmar que lo único que tiene es su moral, el ministro de Hacienda designado afirmó que será un negociador en el Congreso de la República, donde el gobierno de Abelardo De La Espriella tendrá que llevar varias reformas, muchas de las cuales complejas de tramitar. Eso sí, enfatizó en que todo se hará “por encima de la mesa”, como debe ser la democracia moderna. “Eso de reuniones en cuartos oscuros para tomar decisiones se acabó”, indicó.

6.“En el Estatuto tributario deberíamos tener solo tres impuestos”

Las señales enviadas por el gobierno de Abelardo De La Espriella, incluso antes de que fuera designado el ministro de Hacienda, apuntan a que radicará una reforma tributaria, de la cual, Gómez Martínez expresó su posición.

“La simplificación del Estatuto Tributario que es una maraña, la jungla legal”, es el objetivo de un proyecto de ley que se tramitará en el Legislativo luego del 7 de agosto.

Para Martínez, el número de tributos que administra la Dian no debería ser de 15, sino de tres: “renta, IVA interno e IVA externo, no más”.

7. “Los subsidios no se van a tocar”

Los subsidios que se entregan a la población vulnerable no se van a tocar, dijo Gómez Martínez. Entre tanto, afirmó que, lo que sí se revisará es el universo de beneficiarios, para definir si deberían seguir siendo apoyados por el Estado. “Allí hay colados porque el control no es eficiente y a veces existen intereses políticos que hacen que se incluyan personas que no deberían estar ahí”.

8. “Es una cifra impresionante con un costo de 33 billones de pesos”

El ministro reveló la piñata en que se ha convertido el Estado en materia de contratos de prestación de servicios. “La Contraloría General dijo que en enero de 2026, antes de la Ley de Garantías, se firmaron 523.000 contratos. Es una cifra impresionante, con un costo de 33 billones de pesos. ¿Cuántos de esos contratos son favores políticos? No sabemos porque hay absoluta opacidad. Cada ministro deberá revisar esas órdenes. Por otro lado, la Ley de Garantías se acabó y siguen contratando, siguen comprometiendo el presupuesto de la nación para pagar favores. Eso no solo es algo mal hecho, sino antiético. Uno no dilapida así el dinero de los colombianos", aseguró.

9. “Todo está en la UCI”

El ministro hizo una reflexión sobre la destrucción del sistema de salud. “Nuestro sistema no era perfecto, tenía problemas muy serios, pero destruirlo no era el camino correcto. La idea de que la salud debe ser pública lleva adicionalmente al concepto de que, además, debe ser gratuita porque es un derecho universal. Nada sale más caro en la vida que lo que el Gobierno ofrece gratuitamente”.

10.“Me siento muy orgulloso de mi familia, pero también es un peso en la espalda grande”

El designado ministro habló del legado de su familia y contó algunos detalles sobre su tío, Álvaro Gómez Hurtado. “Me siento con mucha ilusión y compromiso. Las ideas que planteó Álvaro Gómez son mencionadas y el interrogante que surge alrededor de ellas es: ¿y eso por qué no lo hicimos? Nunca le dieron la oportunidad de hacerlo. Yo estuve mucho tiempo cerca de él. Viajamos, estuvimos en China juntos. Y un día yo le dije: “Tío, ¿por qué no has sido ministro?”. Y me dijo: “Porque no me nombran. Ningún presidente quiere tenerme en el gabinete, porque sabe que yo sí voy a hacer los cambios”. Alberto Lleras, al inicio del Frente Nacional, le ofreció la cartera de Agricultura, pero luego lo llamó a excusarse porque tenía quejas de miembros del Partido Liberal. Nunca fue ministro un tipo que dijo que había que cuidar el agua, que había que ponerse de acuerdo en los valores fundamentales de la sociedad, que sin justicia una sociedad era inviable y que no había que negociar con los violentos. Es decir, todo lo que hoy en día está en la agenda lo dijo él hace 40 o 50 años. Así que yo me siento feliz de que esas ideas vuelvan a ser relevantes. Me siento muy contento de tener la oportunidad de hacer cosas que mi tío no pudo hacer. Es un compromiso enorme. Me siento muy orgulloso de mi familia, pero también es un peso en la espalda grande”.