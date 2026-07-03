Comprar los alimentos podría volverse más caro para los colombianos. Esto dice el Índice de precios de la BMC

El acceso a los alimentos es una preocupación en medio de la llegada del fenómeno de El Niño, que podría afectar cultivos y animales, lo que terminaría ejerciendo mayor presión sobre el costo de la canasta básica.

De hecho, el Índice de Precios Agropecuarios-IPAP, de la Bolsa Mercantil de Colombia, ya registra un alza anual de un 11,1 % y anticipa inflación de alimentos cercana a un 7 %, según informó este viernes 3 de julio.

La Bolsa manifestó que el índice completó seis meses con aumentos superiores al 6 %, mientras que se anticipan estimar que las presiones sobre los precios agropecuarios comenzarían a reflejarse con mayor intensidad en el consumidor.

Ya muchas amas de casa sienten el peso en el bolsillo, por mayores costos al adquirir los productos.

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Según la Bolsa Mercantil, se basan en lo ocurrido hasta ahora, cuando la tendencia observada durante el primer semestre se mantuvo en junio.

María Inés Agudelo, presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia. Foto: Cortesía

La entidad advierte que está dándose “una menor disponibilidad de productos en varios mercados mayoristas, asociada a la finalización de cosechas, menores recolecciones y diferencias regionales en el abastecimiento”.

Agregaron además que, de las 33 subclases que componen el IPAP de la Bolsa, el 60,6 % registró aumentos entre mayo y junio.

Los expertos explican que las alzas obedecieron a temas de oferta, principalmente, porque finalizaron cosechas. Foto: AFP

Lo más caro

Según el indicador, las mayores contribuciones al incremento del índice provinieron de las papas, los tomates, los cítricos, las hortalizas de raíz, bulbosas y tuberosas, y la leche cruda de vaca.

Dentro de lo que ha tenido menores precios se destacan las hortalizas de fruto, legumbres verdes, trigo, frutas de pepita y plátano.

Lo peor está por venir

Para la Bolsa, “aunque en junio se confirmó la transición hacia condiciones climáticas asociadas al fenómeno del Niño, el análisis concluye que este fenómeno aún no explica de manera significativa el aumento de los precios agropecuarios registrado durante el mes. No obstante, podría comenzar a reflejarse hacia finales del año.

Los expertos explican que las alzas obedecieron a temas de oferta, principalmente, porque finalizaron cosechas.

Además, el aumento del ACPM que fue aplicado en mayo también le pega mucho al costo de los alimentos, porque la mayor parte se transporta vía terrestre, en camiones de carga que usan diésel como combustible.

“El comportamiento de los precios agropecuarios durante los próximos meses dependerá, en buena medida, de la evolución de las cosechas, las condiciones climáticas y los costos logísticos que aún siguen presionados, entre otros, por el aumento del precio de la gasolina”, afirma la Bolsa.