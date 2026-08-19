La Copa Sudamericana no pasó por alto lo de Álvaro Montero: reconocimiento y dedicatoria

Álvaro Montero ha ido dejando atrás los ataques de los que era presa en Argentina a su llegada a Boca Juniors.

Con el paso de los partidos ha podido demostrar que su fichaje por el gigante argentino fue un acierto. En la última salida vs. Deportivo Recoleta por los octavos de final de Copa Sudamericana destacó.

Álvaro Montero, portero colombiano de Boca Juniors Foto: Getty Images

En primera medida se le exaltó por no haber recibido goles. Fue un 0-4 en favor de los suyos en la vuelta, que terminó confirmando la clasificación tras haber logrado un global de 1-7.

Otro de los motivos por lo que se llevó los elogios fue por sus saques oportunos para dejar de frente a sus compañeros.

En redes sociales los aficionados resaltaron especialmente de Montero un saque que hizo. Fue un recorte tras un centro que le mandaron y de inmediato, vio correr a Sebastián Villa al que le lanzó una asistencia de más de 50 metros.

🧐 ¡Montero y un laaaaaaaargo pase con la mano! pic.twitter.com/3U6L82bRDB — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 19, 2026

Dicho movimiento hizo que se generara la contra en favor de Boca e hizo recordar la época de Óscar Córdoba, gloria colombiana de la historia de los de Buenos Aires quien hacía saques similares a los que ahora realiza el guajiro.

Fue tal la maniobra impresionante desarrollada por Montero, que la misma Copa Sudamericana un día después le resaltó y publicó con el mensaje: “¡Montero y un laaaaaaaargo pase con la mano!”.

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La repetición en cámara lenta lograda por la Sudamericana generó comentarios de aficionados en los que fue aplaudido Montero: “Se le puso como con la mano”, dijo uno.

Hasta el mediodía de este miércoles, la grabación de la acción donde el golero de Selección Colombia es resaltado ha alcanzado unas 75 mil vistas y va en aumento.

Sebastián Villa también hizo su aporte

Al mismo tiempo llegaron Álvaro Montero y Sebastián Villa a Boca Juniors. Uno para tener su primer paso, mientras el otro para rehacer su imagen luego de haber salido de manera polémica años atrás.

Hoy día ya ambos se han ido estableciendo en Boca. Villa ha ido encontrando su mejor estado de forma y lo ha transformado en goles como el más reciente contra Recoleta en los octavos de final de Sudamericana.

🇨🇴🔥 SEBASTIÁN VILLA ANOTA EL 0-2 DE BOCA EN COPA SUDAMERICANA.



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La anotación del extremo sirvió para dar tranquilidad a los bosteros en medio del partido jugado en Paraguay. Allí, tras anotar, Villa no celebró de manera desbordada sino que pidió disculpas a la tribuna de Boca Juniors.

Sobre los motivos que lo llevaron a alzar sus manos en forma de perdón los explicó así: “Debía una disculpa por las cosas que habían pasado... ahora espero darles muchas alegrías y seguir mejorando día a día. Vamos paso a paso”.

Sebastián Villa marcó el primer gol en su vuelta a Boca y pidió perdón a la hinchada 🟡🔵



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Boca Juniors, de menos a más

Después de lo que fue clasificar en el certamen internacional, al cuadro de La Bombonera le corresponde encaminarse en el rentado local donde no vienen bien.

Este fin de semana (23 de agosto) juegan el clásico vs. Racing de Avellaneda desde las 7:30 de la noche. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena buscan tres puntos para ascender a los puestos de clasificación en el grupo A.