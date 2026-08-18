Independiente Santa Fe y River Plate jugarán este miércoles 19 de agosto la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La hora de arranque del partido será 7:30 p.m. (hora colombiana), en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, y los canales para ver el partido, en vivo, serán ESPN y Disney+ en streaming.

Santa Fe vs. River Plate: canal y hora para ver el partido estelar por la Copa Sudamericana

Se trata de uno de los partidos más esperados del año para Santa Fe y para River. Son equipos con realidades diferentes, pero con el mismo objetivo de avanzar en el torneo continental.

El pronóstico de la inteligencia artificial (IA) este partido de ida, de los octavos de Sudamericana entre Santa Fe y River Plate, apunta a que el equipo colombiano dará el golpe ante su gente en El Campín.

IA: Santa Fe vencerá 2-1 a River Plate por la ida de octavos en Sudamericana

Marcador pronosticado por la IA: Santa Fe 2 - 1 River Plate

Explicación:

“River Plate se pondrá en ventaja temprano tras un grosero e inusual error de comunicación en la zaga cardenal. Cuando parecía que los de Buenos Aires amortiguaban el golpe de la altura y controlaban el trámite, Santa Fe no solo igualará el partido tras un rebote insólito a la salida de un tiro de esquina, sino que completará la remontada en el tiempo añadido de la segunda parte mediante una jugada de carambola dentro del área que descolocará por completo a la defensa rival”.

Para la IA, Santa Fe le ganará el partido de ida de octavos, en Sudamericana, a River Plate. Foto: Colprensa

¿Si Santa Fe le gana a River Plate es sorpresa? Tomando en cuenta la importancia histórica de la escuadra millonaria, sí sería un golpe sobre la mesa por parte de Santa Fe.

No obstante, las realidades de ambos conjuntos son muy diferentes. River llegará tras vencer a Argentinos Juniors (2-0), dejando atrás una racha de seis partidos sin ganar.

Caso contrario, y debido al terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto, Santa Fe no ha jugado un partido oficial desde hace casi dos semanas. Fue el 8 de agosto, cuando vencieron a Boyacá Chicó, en El Campín, por 2-0 y en Liga BetPlay.

Uno con necesidad de triunfo, el otro sin ritmo, pero con ganas de avanzar. Santa Fe y River Plate abren una llave histórica que promete varias emociones para los aficionados.

Santa Fe no contará con estos jugadores para su partido contra River Plate en Sudamericana

¿Cuándo juegan River Plate y Santa Fe la vuelta de octavos de final en Copa Sudamericana?

El miércoles, 26 de agosto, River Plate recibirá a Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido arrancará a partir de las 7:30 p.m. (horario colombiano) en el estadio Monumental de Buenos Aires.