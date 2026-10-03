Cristiano Ronaldo recibe inesperado elogio del DT de Portugal en medio de la pelea: no titubeó

El seleccionador de la Selección Portugal, Jorge Jesús, evitó hablar en rueda de prensa sobre la estrepitosa salida de Cristiano Ronaldo de la concentración del equipo nacional y más bien puso el foco en Noruega y Erling Haaland, su próximo rival en la cuarta fecha de la Nations League de la UEFA.

La dura sanción que podría enfrentar Cristiano Ronaldo por irse de la concentración de Portugal

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“En este momento, por mi parte, voy a centrarme en el equipo y en el adversario. Noruega es un equipo, en mi opinión, de los cinco mejores de Europa, con grandes jugadores”, afirmó Jorge Jesús en la rueda de prensa previa al encuentro.

“Por lo tanto, tenemos que estar centrados y en este momento ese es el problema”, añadió el seleccionador portugués, esquivando los dardos por el tema con Cristiano Ronaldo. Más bien, el DT remitió que después del partido abordará el espinoso asunto del abandono de CR7 que le ha dado la vuelta al mundo.

“Después del partido habrá tiempo para hablar de eso”, afirmó el seleccionador portugués en una fría respuesta. Sin embargo, no dudó en elogiar a Cristiano Ronaldo.

🇵🇹🗣️ ¡JORGE JESUS DEJA CLARO EL LUGAR DE CRISTIANO!



“Cris es un símbolo de esta selección nacional y de Portugal. Que eso quede muy claro... Después del partido, tendremos tiempo para hablar de ese tema”.#CristianoRonaldo #Portugal pic.twitter.com/B5Me51txcg — Makaco Sports (@MakacoSportsEc) October 3, 2026

“Cris es un símbolo de la selección portuguesa, es un símbolo de Portugal, que quede bien claro”, afirmó el seleccionador portugués lanzando elogios y tratando de calmar las aguas con los periodistas e intentando dejar ese asunto en un segundo plano.

Portugal se concentra en Noruega

No obstante, Jorge Jesús insistió en que el objetivo actual es ganar a Noruega para asegurar el pase a los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Los noruegos no son ajenos al escándalo mundial e irán por la victoria, en un partido que resulta de vital importancia para Portugal y una derrota podría ser mortal para el actual DT.

Cristiano abandonó la concentración de la selección portuguesa el miércoles pasado, en la víspera del partido de Liga de las Naciones contra Dinamarca, que los lusos ganaron 4-2.

El astro portugués dejó la concentración tras la rueda de prensa donde el seleccionador Jorge Jesús confirmó que no sería titular por segundo partido consecutivo. Eso desató la ira de CR7.

Cristiano Ronaldo sigue en la lista de Portugal a sus 41 años de edad Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En el encuentro contra Noruega del pasado domingo, no jugó ni un solo minuto pese a calentar más de media hora. Esta ninguneada habría tocado fondo y CR7 se hizo sentir con el gesto de rebeldía.

“A su debido tiempo diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre estuve dedicado”, afirmó Cristiano en un mensaje en Instagram en días pasados.