La dura sanción que podría enfrentar Cristiano Ronaldo por irse de la concentración de Portugal

Hay un ambiente de tensión en la Selección de Portugal después de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración en plena fecha FIFA. Todo se habría dado por diferencias con el entrenador Jorge Jesús.

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Ante la situación, ya se está hablando de la posible sanción que le podría caer al número 7 y que lo afectaría de cara a una posible convocatoria en el futuro. No obstante, esto deberá analizarse dependiendo de las razones que tuvo el delantero para irse y de si este retiro fue autorizado.

El Reglamento Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol establece que si un futbolista abandona de manera injustificada la concentración, esto acarreará un proceso y unas posibles consecuencias que se traduce en no ser llamado durante varios meses y también un monto económico.

“El jugador que, regularmente convocado, abandone o no aparezca injustificadamente a un entrenamiento, partido o actividad de las selecciones nacionales o relacionada con la representación deportiva de la FPC o de Portugal, será sancionado con una suspensión de uno a seis meses”, dice el artículo 160.

Cristiano Ronaldo con la chaqueta de Portugal. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Sumado a esto, el futbolista también deberá pagar una multa que va entre cinco a diez “unidades de cuenta”, es decir, entre 510 y 1.020 euros, teniendo en cuenta que cada unidad tiene un valor de 102 euros.

“La ausencia o el abandono determina la suspensión preventiva automática del jugador en los términos previstos en este reglamento”, señala el segundo apartado del mencionado artículo.

Teniendo en cuenta esto, Cristiano podría tener esta importante sanción, lo que lo podría privar de estar en las próximas convocatorias con su selección. Sin embargo, resta esperar a que se conozcan cuáles fueron los motivos que lo llevaron a abandonar la concentración y si contaba con el permiso.

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El astro luso se pronunció sobre la situación a través de las redes sociales y sostuvo que en el momento adecuado revelará qué fue lo que sucedió. “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, escribió.

“Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, agregó.

Edu Aguirre, periodista español y amigo de la exestrella del Real Madrid, contó que el jugador se habría sentido traicionado por el técnico, debido a que habían acordado una cosa y habría hecho todo lo contrario en plane conferencia de prensa.

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Por eso Cristiano explota, porque se siente traicionado. (...) Le mintió; no lo hizo y sacó pecho ante los medios”, afirmó.

Por ahora, resta esperar para saber si la Federación toma alguna acción en contra del goleador y si el propio futbolista decide hablar de manera pública para contar qué fue lo que sucedió.