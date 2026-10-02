La reclasificación tras triunfo del Deportivo Cali que no gusta en Millonarios: cupos a Libertadores y Sudamericana

Deportivo Cali le dio la bienvenida a la fecha 13 de la Liga Betplay con victoria ante Alianza FC. Fue un contundente 3-1 del club azucarero, que comenzó perdiendo en el estadio Palmaseca, pero en el ocaso de la segunda parte se fue con tres goles para seguir con buena racha en el semestre.

De esta manera, Deportivo Cali avanza en la tabla de la reclasificación con tres puntos y baja a otros aspirantes a los cupos internacionales en el 2027 como Millonarios, Once Caldas e Independiente Medellín, que ahora están obligados a la victoria para no perderle pisada.

Con goles de Juan Dinenno, José Caldera y Alexis Manyoma, Deportivo Cali dio un recital ante un rival inferior que metió miedo tras comenzar ganando. En temporadas pasadas, una remontada así era inusual del Deportivo Cali, pero ya con el venezolano Rafael Dudamel las cosas han sido diferentes y ahora se acerca a la clasificación a cuadrangulares de la Liga.

No solo eso, sino que ve un cupo, al menos, a la Copa Sudamericana 2027 y así volver a las competencias Conmebol, donde es un viejo conocido, pues se le recuerda como dos veces finalista de la Copa Libertadores. El buen fútbol que muestra el equipo de Dudamel hace pensar que el remate de temporada será a plena pelea por el título.

Así va la reclasificación

Atlético Nacional es el líder de la tabla de reclasificación con 77 puntos en 35 partidos jugados y es casi un hecho que tiene el cupo a Copa Libertadores.

Segundo aparece América de Cali con 58 unidades en 32 compromisos disputados. Así las cosas, el verdolaga y la mecha estarían momentáneamente clasificados a la Copa Libertadores 2027 por el criterio de reclasificación.

Tercero aparece Deportes Tolima (55 puntos), cuarto Santa Fe (54 puntos), quinto Junior (53 puntos), y sexto Deportivo Cali, pero ya con el umbral de 51 unidades.

De esos, cabe recordar que Junior de Barranquilla ya no depende de la reclasificación, pues por ser campeón del primer semestre, tiene su cupo asegurado a la Copa Libertadores 2027.

Tabla de la reclasificación Foto: Cortesía: José Orlando Ascencio

Así las cosas, momentáneamente, Tolima, Santa Fe y Deportivo Cali están en zona de clasificación a Copa Sudamericana 2027. Por otra parte, Millonarios, Once Caldas y Medellín siguen en lista a la espera de ganar posiciones o algún rebote por el campeón de Liga o Copa Betplay para meterse en la Sudamericana.

Cupos de Colombia para la Copa Libertadores 2027

Para Colombia hay cuatro cupos en la Copa Libertadores 2027:

Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla

Campeón del segundo semestre de 2026: aún por definir

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente)

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente)

Cupos de Colombia para la Copa Sudamericana

Para Colombia también hay cuatro cupos en la Copa Sudamericana 2027: