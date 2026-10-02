Para qué sirven los postes S.O.S. que se ven en las carreteras de Colombia: ¿a quién puede llamar?

A lo largo de los más de 7.400 kilómetros de las carreteras concesionadas del país, es común ver postes naranjas o amarillos con las letras S.O.S. ubicados a un costado de la berma y, aunque miles de conductores no conocen su verdadero propósito, la ANI, instaladora de ellos, especificó su propósito.

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¿Qué son y cómo funcionan los postes S.O.S.?

Un poste S.O.S. es un mecanismo de comunicación de emergencia directa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para los ciudadanos con la concesionaria de la vía en el caso de una emergencia.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que en la red nacional hay desplegados más de 1.240 postes SOS activos, los cuales representan la principal línea de auxilio directo e inmediato para los viajeros en carretera.

Un poste S.O.S. en las carreteras colombianas. Foto: MIOS Colombia - API

Es importante precisar que estos no permiten hacer llamadas a números privados. Estos solo permiten comunicarse con los agentes de la concesionaria.

Si un conductor tiene una anomalía en su viaje: su carro se varó o se chocó y no tiene acceso a un dispositivo móvil, debe acudir a estos postes y disponer del teléfono público.

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Están diseñados con tecnología satelital o celular dedicada para funcionar de forma autónoma (muchos con paneles solares), lo que garantiza que sigan operativos incluso durante apagones o en tramos donde los teléfonos móviles se quedan sin señal.

¿Cómo se pueden usar los teléfonos públicos de las carreteras en Colombia?

Estos no requieren monedas, tarjetas ni minutos de telefonía. El usuario solo debe presionar el botón de pánico en la cabina del poste para entablar comunicación directa con un operador de la concesión.

¿A quién puede llamar y qué servicios puede solicitar con los postes S.O.S.?

De acuerdo con la ANI, al oprimir el botón S.O.S., la llamada entra directamente al Centro de Control y Operación (CCO) de la concesión vial encargada del tramo por el que se transita.

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En los CCO, operadores capacitados gestionan el tráfico con el apoyo de más de 1.130 cámaras de videovigilancia para despachar auxilio inmediato. A través de estos dispositivos, la ciudadanía puede solicitar alguna de las siguientes tres ayudas:

Servicio de grúa gratuito

Auxilio mecánico en sitio (carro taller)

Ambulancia y atención médica de emergencia

Una vez que la persona se comunique con el agente, tendrá que esperar la atención de la solicitud. Ya no tendrá que hacer ningún trámite extra.