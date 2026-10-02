Pagar la tarifa de un peaje no solo es un cobro obligatorio por usar una carretera. En Colombia, las autoridades establecieron una serie de beneficios para los conductores que se traducen en servicios para los ciudadanos.

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¿Cuáles son los servicios a los que tiene derecho por haber pagado el peaje en Colombia?

La ANI (administradora de la mayoría de peajes en Colombia junto a privados) ofrece como beneficio más importante para los conductores la asistencia mecánica y de emergencias. Los viajeros tienen derecho a:

Grúa gratuita

Si un vehículo sufre una falla mecánica grave o un accidente que le impide rodar, la concesión vial tiene la obligación de enviar una grúa hasta el sitio y trasladar su carro sin ningún costo hasta el taller, parqueadero o punto seguro más cercano.

Carro taller en el sitio

Si se trata de una varada menor (batería descargada, falta de aire en las llantas o cambio de repuesto), la concesión despliega un vehículo con mecánicos y herramientas básicas para desvararlo en la berma.

Ambulancia y atención médica de urgencia

En caso de accidente de tránsito o quebranto de salud severo de alguno de los ocupantes, la concesión activa de inmediato ambulancias parametrizadas con personal paramédico o médico para brindar primeros auxilios y realizar el traslado a un centro hospitalario.

Carreteras de Colombia (Imágen de referencia). Foto: ANI - API

Además, en momentos de alto flujo vehicular, como lo es la semana de receso, en la que las autoridades esperan que transiten unos 8 millones de vehículos en las carreteras del país, la ANI coloca a disposición otras alternativas extra.

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“Para garantizar una movilidad segura y eficiente (...) los viajeros cuentan con asistencia en vía, más de 1.240 postes SOS para reportar novedades y monitoreo desde los Centros de Control y Operación”, detalló la ANI en un comunicado

Un poste S.O.S. en las carreteras colombianas. Foto: MIOS Colombia - API

A lo largo de la red nacional hay instalados más de 1.240 postes SOS, según la ANI. Si alguien se queda sin señal en el celular o sin batería, solo debe presionar el botón de la cabina para comunicarse directamente con el Centro de Control y Operación (CCO) de la vía.

¿Cómo solicitar los servicios en plena carretera?

Para aprovechar estos servicios hay 3 opciones: llamar desde un teléfono privado o desde el poste S.O.S. previamente mencionado al centro de control y comunicarse con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en la línea #736.

Es clave conservar el tiquete del peaje. Allí se evidencia el número telefónico de la concesión y, además, es la “garantía” para recibir el servicio gratuito.