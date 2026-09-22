Gobierno respondió sobre posibles alzas en las tarifas de los peajes y lo que pasará con las concesiones que Petro revirtió

En una entrevista con SEMANA, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, dijo que el Gobierno actual no contempla aumentar las tarifas de los peajes en Colombia y se refirió a las concesiones que la pasada administración revirtió.
“No tenemos planes de aumento de tarifas de peajes, ni tampoco estamos contemplando el cobro de valorización para financiar proyectos de infraestructura”, dijo Noguera cuando se le preguntó si esta administración contempla esta medida.
El precio de los peajes es la principal fuente de ingreso de los gobiernos para mantener las vías del país. Por eso, siempre está la latente posibilidad de aumento que la ministra de Transporte descartó en su administración.
Las concesiones que el gobierno Petro revirtió
En cuanto a las concesiones, vale la pena recordar que la administración pasada revirtió los contratos de 3 concesiones: la Autopista del Café (en el Eje Cafetero), la IP Conexión Centro (Caldas, Risaralda y Quindío) y las vías de Zipaquirá–Palenque o Guaduas–Korán.
Esto implicó que el Invías volviera a controlar la administración de estos corredores viales, lo que se tradujo en el bolsillo de los colombianos en un menor precio en las tarifas de estos peajes.
Con la llegada del nuevo Gobierno, se advirtieron cambios en esta materia, por lo que SEMANA le preguntó a la ministra Noguera sobre la reversión de estos contratos para que vuelvan a las manos de privados.
Al respecto, la jefa de Transporte respondió: “Revisaremos cada caso para definir la mejor solución. Podrá ser una nueva concesión, un contrato de operación y mantenimiento o, mientras se toma una decisión definitiva, su manejo por parte del Invías con los recursos necesarios”.
Así, la ministra no descarta que los contratos de estos peajes que hoy están en manos del Gobierno nacional por cuenta de la decisión de la pasada administración vuelvan a pasar a manos de Asociaciones Público-Privadas (APP) con el Gobierno De La Espriella.
El panorama actual de los peajes en Colombia
De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Transporte, actualmente existen en Colombia más de 180 casetas de peajes distribuidas entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), vías concesionadas a privados; y el Invías, vías públicas.
Según el informe del MinTransporte y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), estos 180 peajes se distribuyen de la siguiente forma:
- 30 administrados por el Estado a través del Invías.
- 119 están a cargo de APPs (ANI y privados).
- 31 peajes están a cargo de gobernaciones o Alcaldías.
En materia de precios, el siguiente cuadro comparativo demuestra cuál es el peaje más económico y cuál es el más costoso de cada una de estas administraciones:
|Tipo de Administración
|Peaje más costoso (Cat. I)
|Peaje más económico (Cat. I)
|APP / ANI (privados)
|Cisneros: $29.400
|Papiros: $700 (tarifa reducida)
|Invías (públicos)
|San Juan/La Línea: $14.500 – $17.200
|Estándar nacional: $10.000 – $11.800