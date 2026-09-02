Proyecto de ley eliminaría algunos peajes de Colombia y los haría más baratos: estos serían los 3 cambios clave

Los gastos de una familia que desea viajar por carretera en Colombia deben contemplar el valor de la gasolina, de mantenimiento y los peajes. Este último es uno de los más criticados en el país.

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Y precisamente sobre ese se conoció una iniciativa en el Congreso de la República que plantea modificarlo.

El proyecto de ley, impulsado por el senador Luis Carlos Rúa, militante del partido Alianza Social Independiente e integrante de la Comisión Primera, busca frenar la falta de coordinación entre las diferentes entidades e infraestructuras que administran la red vial del país, respondiendo a un reclamo histórico de la ciudadanía sobre el costo del tránsito intermunicipal.

Las propuestas clave de la iniciativa

El articulado presentado ante el Congreso contempla cambios estructurales para garantizar mayor equidad en las tarifas y transparencia en el uso del dinero recaudado:

Distancia mínima de 150 kilómetros: la regla principal busca obligar a que las estaciones de peaje se ubiquen a una distancia no menor a los 150 kilómetros entre sí. Casos extremos como los peajes de Las Palmas y El Escobero en Antioquia —que distan apenas 1,5 kilómetros entre ellos— quedarían vetados bajo este estándar de regulación.

la regla principal busca obligar a que las estaciones de peaje se ubiquen a una distancia no menor a los 150 kilómetros entre sí. Casos extremos como los peajes de Las Palmas y El Escobero en Antioquia —que distan apenas 1,5 kilómetros entre ellos— quedarían vetados bajo este estándar de regulación. Inventario Nacional de Peajes: se propone la creación de un registro único que identifique la ubicación, modelo de concesión, costos e ingresos de cada caseta en el territorio nacional, unificando criterios que hoy varían arbitrariamente de una región a otra.

se propone la creación de un registro único que identifique la ubicación, modelo de concesión, costos e ingresos de cada caseta en el territorio nacional, unificando criterios que hoy varían arbitrariamente de una región a otra. Fondo Único en Invías: el proyecto plantea que los recursos recaudados ingresen a un fondo independiente administrado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), garantizando que el dinero pagado por los usuarios se destine de forma directa a la conservación y mantenimiento continuo de la infraestructura vial.

La ley modificaría los peajes en Colombia Foto: Cortesía - ANI

Así, al prohibir la acumulación de casetas en tramos reducidos (como en los accesos urbanos o vías metropolitanas), los ciudadanos que se desplazan diariamente entre municipios cercanos verían una reducción en sus gastos de transporte diario.

La iniciativa también permitiría disminuir el costo de varios peajes del país, impactando directamente en la economía de la canasta familiar colombiana.

Este proyecto también impulsaría la transparencia de estos recursos en Colombia y garantizaría que el dinero pagado se destinará prioritariamente a tapar huecos y mantener las carreteras en óptimas condiciones.

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La propuesta deberá surtir sus cuatro debates correspondientes en el Senado y la Cámara de Representantes para convertirse en ley de la República.

De ser aprobada, obligará al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a reestructurar la planeación de los corredores viales y los contratos de concesión futura en todo el país.