Benfica olvida a Richard Ríos y notifica un refuerzo top: llega desde Manchester City

Benfica cedió en préstamo a Richard Ríos, al Al Ittihad saudí, pero no pierde su tiempo. Este miércoles, 2 de septiembre, las águilas de Portugal anunciaron un refuerzo top de cara a la temporada que inicia.

Richard Ríos fue presentado en su nuevo equipo: exótica liga le da la bienvenida oficial

Se trata del volante ofensivo argentino, Claudio Echeverri, que jugará esta temporada en el Benfica, cedido por el Manchester City. El anuncio fue este miércoles por medio de los canales oficiales del cuadro portugués.

El acuerdo incluye una opción de compra que los lisboetas podrían ejercer al término de este curso 2026-2027.

El diablito, de 20 años, llegó a Europa desde River Plate de Argentina en mayo de 2025 y el Manchester City continúa cediéndole para que gane experiencia competitiva en el Viejo Continente.

Ya lo hizo la pasada temporada, cuando el jugador empezó en el Bayer Leverkusen alemán antes de pasar en el mercado de enero al Girona español.

Echeverri no pudo impedir que ese equipo catalán descendiera a la segunda categoría.

Esta etapa en el Benfica, un club que pelea por lo máximo en Portugal, le permite una nueva oportunidad.

“Vengo a un club muy grande. Muchos jugadores tuvieron éxito aquí, varios argentinos también. Ojalá yo también (pueda) repetir lo que hicieron y ayudar al Benfica”, dijo el Diablito a los medios oficiales de su nuevo equipo.

Bem-vindo, Claudio Echeverri! ✍️



🇦🇷 Bienvenido, El Diablito 😈 pic.twitter.com/h4CInWtA5y — SL Benfica (@SLBenfica) September 2, 2026

Richard Ríos, presentado en Ittihad FC

Todo tipo de comentarios han surgido tras la llegada de Richard Ríos a Al Ittihad de Arabia Saudita. ¿Era el destino ideal? A sus 26 años, el volante de la Selección Colombia vive su primer paso por el fútbol de Asia.

Antes en México con Mazatlán, y en Brasil con Flamengo, Guarani, y Palmeiras, Ríos dio el salto a Europa en julio de 2025, siendo una de las transferencias más sonadas en el último tiempo en Colombia.

Es cierto que en su primer año con Benfica, Ríos tuvo buenos desempeños y continuidad con José Mourinho. Sin embargo, The Special One se marchó al Real Madrid, en su reemplazo llegó Marco Silva, y este último no tiene en sus planes a Ríos dentro del esquema de las águilas.

*Con información de AFP.