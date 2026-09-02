Fichaje de lujo llega a la Juventus de Jhon Lucumí: sale de la Premier League a ser goleador en la Serie A

La Juventus de Italia, club que creyó en el talento de Jhon Lucumí para su zona defensiva, oficializó en el cierre del mercado de pases en las más importantes ligas de Europa la llegada del internacional alemán Nick Woltemade, en condición de cedido por parte del Newcastle de la Premier League.

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Después de haber cedido al canadiense Jonathan David al Atlético de Madrid, la Juve refuerza su línea ofensiva con Woltemade, cedido por una temporada por el Newcastle. Todos estos movimientos, en las últimas horas del mercado de pases.

De esta manera, el gigante de Turín espera tomar fuerzas y volver a ser protagonista en la Serie A italiana.

La renovación en la zona ofensiva y el cambio de nombres tiene la misma obligación de ser protagonista en la tabla de goleadores de la Serie A. Woltemade, así como Lucumí, llegan en este mercado a la Juventus con la prioridad de ser titulares y tener buenas calificaciones en Italia y Europa.

El delantero de 1,98 metros, que participó en el último Mundial con la Selección Alemania, descubrirá su cuarto club en cuatro temporadas tras el Werder Bremen donde debutó (2023-24), Stuttgart (2024-25) y el Newcastle (2025-26).

Nick Woltemade ya entrena con la Juventus Foto: Juventus FC via Getty Images

La Juventus, sexta en el último campeonato de Italia, dejó marchar a su goleador estrella Dusan Vlahovic al Besiktas y por eso los movimientos de última hora.

Actualmente, ha ganado sus dos primeros partidos de la temporada (1-0 en Frosinone, 2-0 contra el Parma), aunque evidenció una clara falta de pegada en ataque.

La figura de Canadá al Atlético de Madrid

El delantero canadiense Jonathan David anticipó el movimiento por el atacante alemán en la Juventus luego de su salida a LaLiga, pues jugará cedido en el Atlético de Madrid.

El Atlético no precisa detalles de la operación, pero según la prensa española, el club rojiblanco se reserva una opción de compra por el jugador, que podría ascender a 25 millones de euros (29 millones de dólares). A eso se agrega que el Colchonero y la Juve compartirán el pago del salario del atacante canadiense.

David, de 26 años y una de las figuras de la Copa del Mundo, llega al Atlético de Madrid para reforzar la delantera, junto al argentino Julián Álvarez y el noruego Alexander Sorloth, dos piezas claves para el técnico Diego Simeone.

La máxima estrella del fútbol de Canadá llega de la Juventus, en la que recaló hace un año, tras brillar en sus cinco temporadas en el Lille francés.