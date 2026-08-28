Este viernes estaba previsto realizarse el sorteo de la fase de liga de la Europa y Conference League para su temporada 2026/27.

Tal como se hizo un día antes con la Liga de Campeones, donde participan colombianos de primer nivel como Luis Díaz que irá en busca de la ‘orejona’ vistiendo los colores del Bayern Múnich.

Secretario general de la UEFA, Giorgio Marchetti, explica el sortoe de la Champions League junto a Thierry Henry Foto: AFP

En los dos torneos mencionados al principio y que son de una importancia menor con respecto a la Champions, pero que también llaman la atención hay abundante participación colombiana.

Son en total 12 jugadores nacionales que estarán luchando por la conquista de Europa y Conference. Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, de Crystal Palace, defenderán el haber obtenido la segunda en mención durante la campaña anterior.

Colombianos en la Europa League

A la hora de adentrarse y ver a detalle los cafeteros que estarán en los certámenes organizados por UEFA, es posible ilusionarse con una nueva conquista para alguno de los nuestros.

Se destacan en la Europa League nombres como Jhon Lucumí y Juan Cabal (Juventus), Richard Ríos y Jhon Durán (Benfica), Daniel Muñoz y Jefferson Lerma (Crystal Palace), Camilo Durán (Celtic), Elan Ricardo (Besiktas) y Juan Andrés Balanta (Ararat).

Richard Ríos suena en el mercado de pases, pero de momento se mantiene en Benfica. Foto: SNS Group via Getty Images

Entre los juegos más atractivos que habrá está uno que lleven a cabo Benfica de Ríos y Durán contra el poderoso AC Milan.

Para el volante de Selección Colombia tendrá un sabor especial al enfrentarse a una escuadra con la que se le ha relacionado para ir fichado.

Juventus (Jhon Lucumí y Juan David Cabal)

Real Sociedad (L) - AZ Alkmar (V) - Rennes (L) - Ferencvaros (V) - Omonia (L) - Celta de Vigo (V) - N.EC. (L) - Hapoel Beer-Sheva (V).

Benfica (Richard Ríos - Jhon Durán)

AZ Alkmaar (L) - Milan (V) - Celtic (L) - Viktoria Plzen (V) - Lech Poznan (L) - Omonia (V) - OFI Creta (L) - N.E.C (V)

Crystal Palace (Daniel Muñoz - Jefferson Lerma)

Real Sociedad (L) - Olympique de Lyon (V) - Sparta Praga (L) - RB Salzburgo (V) - Lech Poznań (L) - Jagiellonia (V) - Hoffenheim (L) - Beşiktaş (V)

Celtic (Camilo Durán)

Olympique de Marsella (L) - Benfica (V) - Ferencváros (L) - Union Saint-Gilloise (V) - Celta de Vigo (L) - Omonia Nicosia (V) - Beşiktaş (L) - Torreense (V)

Besiktas (Elan Ricardo)

Olympique de Marsella (L) - Bayer Leverkusen (V) - Union Saint-Gilloise (L) - Celtic (V) - Crystal Palace (L) - Omonia Nicosia (V) - Hapoel Be’er Sheva (L) - Hoffenheim (V)

Ararat - Armenia (Juan Andrés Balanta)

AZ Alkmar (L) - Milan (V) -Sparta Praha (L) - RB Salzburgo (V) - Celje (L) - Jagiellonia (V) - N.E.C (L) - Torreense (V)

Colombianos en la Conference League

Johan Mojica, quien llegó hace semanas a Getafe de España jugará torneo internacional con estos. El lateral izquierdo supo este 28 de agosto los rivales que tendrá en la fase inicial de liga.

Getafe (Johan Mojica)

Brighton (L) - Ajax (V) - Lugano (L) - Universitatea Craiova (V) - Inter Escaldes (L) - Iberia Tbilisi (V)

Midtjylland (Pedro Bravo)

Ajax (L) - Pafos (V) - Sint-Truiden (L) - Lincoln Red Imps (V) - Hajduk Split (L) - Egnatia (V)

Lugano (Beckham Castro)