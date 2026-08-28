Discutida roja que benefició a Millonarios levantó polémica: expertos dieron su veredicto

Llaneros recibió en la noche del pasado jueves a Millonarios en Villavicencio con la firme intención de complicarlo en el marco de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-II.

Para el conjunto del Meta su idea era plantarle cara al embajador, pero una expulsión cuando apenas corría el minuto 5 hizo que el plan del técnico a cargo y sus dirigidos se fuera al piso. Además, porque al que le mostraron la tarjeta roja era uno de los atacantes que más peligro genera, Jhon Vázquez.

De verdad que hay tarjetas rojas que únicamente se ven por acá. ¿Cómo un jugador que quiere tirar una "bicicleta" termina casi rompiendo al rival? Only in Colombia 🇨🇴. No hay intención, pero es una torpeza de Jhon Vásquez. Difícil refutarla.

pic.twitter.com/MGb9Hlp4Ak — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) August 27, 2026

En la repetición de la acción se vio lo que ocurrió. Cuando el delantero intentaba hacer una bicicleta para eludir a su marca terminó impactando con fuerza la canilla del rival. Ese golpe fue fortuito, pero la dureza fue juzgada por el juez y el VAR como causal de expulsión.

Después de haber ido el árbitro central a la cabina para revisar la falta de Vásquez, el colegiado emitió su concepto en contra de Llaneros.

A pesar de la protesta de los locales y la fuerte reacción de Vásquez, no hubo manera en la que la determinación se echase para atrás. De esta forma y desde los minutos iniciales del juego, a Llaneros le tocó remar de atrás para afrontar el partido de Liga vs. Millonarios.

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Expertos dan la razón al árbitro

Un total tierrero se levantó por esa roja que acabó por beneficiar a Millonarios, aún sin estos querer que sucediera. Expertos arbitrales emitieron su concepto donde opinaron sobre dicha acción y dieron la razón al árbitro.

José Borda, exjuez colombiano que suele ser consultado por SEMANA para aclarar ese tipo de polémicas escribió en X: “En el juego Llaneros vs. Millonarios ante llamado del VAR el árbitro Ferney Ossa expulsó bien a Jhon Vásquez de Llaneros por la entrada con los tacos de frente y fuerza excesiva a la pierna de Valencia de Millonarios, fue una acción de juego brusco grave”.

Se subieron a la cima

Millonarios consiguió una importante victoria 2-0 sobre Llaneros en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio, por la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-II.

El encuentro quedó condicionado desde los primeros minutos por la expulsión de Jhon Vásquez, quien recibió tarjeta roja tras una falta sobre Sebastián Valencia y dejó al conjunto local con diez jugadores.

Con la superioridad numérica, Millonarios tomó el control de la posesión y encontró el primer gol al minuto 28, cuando Francisco Chaverra definió tras una asistencia de Daniel Ruiz. Llaneros intentó reaccionar y tuvo algunas aproximaciones, pero encontró dificultades para generar ocasiones claras.

En la segunda parte, el equipo dirigido por Fabián Bustos mantuvo el dominio del compromiso. Javier Burrai respondió ante las opciones del conjunto local y, al minuto 81, Andrey Estupiñán marcó el segundo tanto para sentenciar el partido. Con el triunfo, Millonarios llegó a 10 puntos y ascendió al tercer lugar de la clasificación.

Después de haber ganado, ahora el cuadro azul deberá afrontar dos partidos seguidos en Bogotá ante rivales de la ciudad. Será primero uno vs. Internacional de Bogotá el 30 de agosto y el próximo 2 de septiembre contra Santa Fe.