Reunión de Abelardo De La Espriella y el presidente de Conmebol en Colombia: de esto hablaron

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, no desaprovechó un solo minuto en Colombia durante su estadía este jueves, 27 de agosto de 2026. En horas de la mañana, se le vio perplejo paseándose por el nuevo estadio Metropolitano, donde avanzan las obras de remodelación, y entrada la noche se reunió con el presidente Abelardo De La Espriella.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el presidente de la Conmebol registró la reunión, en la que también estuvo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

“Un honor visitar al presidente Abelardo De La Espriella en el Batallón Paraíso”, divulgó Domínguez sobre el lugar en el que se dio el encuentro.

Adicional a esto, confirmó el tema central tratado, que beneficia a las partes: “Trabajamos en conjunto en vistas a la Final de la CONMEBOL Sudamericana en Barranquilla y los desafíos que se vienen. ¡Muy agradecido con la cálida bienvenida!”.

Valga recordar que en noviembre próximo Barranquilla será la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026, luego de haber ganado dicho derecho y recibido la confianza por parte de la Conmebol.

Fifa tuvo piedad: oficializó cambio a la sanción de Leandro Paredes por gresca en la final del Mundial

Reinaldo Rueda consiguió trabajo: club hizo anuncio oficial y se supo rol que desempeñará

Un Metropolitano de talla mundial

Cuando el estadio de los barranquilleros sea estrenado, estos podrán gozar de una cancha híbrida, la ampliación de la capacidad de 43.000 a 65.000 sillas y más espacios para que los visitantes vivan una experiencia del más alto nivel.

En videos, fotos y algunos planos que se han ido filtrando, se ha visto lo imponente que quedará la casa de la Selección Colombia y Junior de Barranquilla. Domínguez, en medio de su paseo por la grama del ‘Metro’ durante este jueves, se mostró impresionado de la apariencia que va tomando el estadio.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol en su visita al estadio Metropolitano de Barranquilla para ver el avance de las obras Foto: Suministrada a SEMANA

“Qué orgullo para mí, para Barranquilla, Colombia y para Sudamérica encontrar un estadio que sea un ejemplo, no para nuestro continente, sino para el mundo, y eso solamente lo hace gente que cree en grande”, aplaudió la tarea en cabeza de Alex Char.

“El estadio y toda Colombia van a estar en boca del mundo. Este es un primer paso y estarán a la altura de cualquier evento que se pueda hacer. Estoy seguro de que, conociendo al alcalde y su liderazgo, no será ninguna sorpresa que sea esta la mejor versión de una Copa Sudamericana”, agregó mientras veía lo imponente que se ve el nuevo ‘Metro’.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien recientemente fue reelegido para el periodo 2026-2030, se mostró “estupefacto” al comprobar que, mes a mes, se ve el estadio mejor.

Es un honor recibir al presidente de la CONMEBOL en el estadio de todos los colombianos, el Supermetro. 👏🏻



Hoy, junto a la ministra de Deportes, Juliana Gutiérrez, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, recorrimos nuestro estadio para mostrarles… pic.twitter.com/oRjum4lMTJ — Alejandro Char (@AlejandroChar) August 27, 2026

“Hace un mes que estuve, me fui estupefacto de lo que se estaba haciendo. Y hoy, 30 días después, mucho más”, resaltó en medio de las visitas periódicas que ha hecho.

“Realmente, hay compromiso con lo que viene haciendo la Alcaldía con todo este equipo. Lo dije la vez pasada: el cariño con que uno ve a los trabajadores que están aquí remodelando este estadio; están comprometidos, se ven felices, se ven contentos. Este es un compromiso muy grande”, completó, resaltando el trabajo hecho.