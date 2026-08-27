Se mueve otra ficha de Petro en el Gobierno De La Espriella: sale Mariantonia Tabares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

En la tarde de este 27 de agosto, el Gobierno de Abelardo De La Espriella decidió aceptar la renuncia de Mariantonia Tabares Pulgarín como directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Renunció Andrés Camilo Pardo a la vicepresidencia de la Agencia Nacional de Infraestructura, lo habían relacionado con el petrismo

A través del Decreto 1329 de 2026 del Ministerio de Transporte, se oficializó la salida de la funcionaria. Quien asumiría ese cargo es Alexandra Acelas Rodríguez.

Esta entidad es la encargada de manejar y gestionar la información y el conocimiento relacionados con la seguridad vial en el país. Apoya y orienta el diseño, monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en seguridad vial.

Mariantonia Tabares deja la Agencia Nacional de Seguridad Vial tras tres años en el cargo; Alexandra Acelas Rodríguez asumiría la dirección de la entidad. Foto: Secretaría de Movilidad - API

Este movimiento se suma a los remezones que se han dado durante las últimas semanas, en las que han salido varios funcionarios que fueron nombrados en el gobierno Petro. Esto se debe a que Tabares fue nombrada en agosto de 2023, durante la administración anterior, por el ministro de Transporte de ese momento, William Camargo Triana.

Gobierno De La Espriella declara insubsistentes a cinco embajadores que no presentaron su renuncia

El nuevo Gobierno se ha dedicado a revisar con lupa los distintos cargos y a los aspirantes a estos, instando a sus ministros a revisar con detenimiento las hojas de vida, los vínculos laborales y las actuaciones de los candidatos, con el fin de evitar nombramientos que puedan resultar incompatibles con los lineamientos de la nueva administración.

El Gobierno continúa revisando los cargos heredados de la administración Petro: Tabares, nombrada en 2023, deja la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Foto: Prensa Presidencia

De hecho, uno de los casos más sonados fue el de Magda Yolima Amaya en el Ministerio de las TIC, quien había sido nombrada por la nueva ministra Alexandra Falla, quien a su vez recibió la orden de revocar el nombramiento y pedir la renuncia, dado que había trabajado en el anterior Gobierno. Tres días después de su nombramiento, tuvo que salir de la entidad por solicitud del mandatario.

Se había desempeñado en el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, que es una entidad relacionada con el Ministerio de Educación.