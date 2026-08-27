Abelardo De La Espriella viajará a Valledupar por situación de orden público y envía mensaje a criminales: “No van a intimidar al Estado ni a doblegar a nuestra Fuerza Pública”

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este 27 de agosto el llamado a un Consejo de Seguridad en Valledupar ante la grave situación de orden público que se presenta en Pelaya y otros municipios del Cesar.

Abelardo De La Espriella les habló de frente a las Fuerzas Armadas. Las defenderá, pero su respaldo “no será un cheque en blanco”

“Me reuniré con la cúpula de la Fuerza Pública y las autoridades territoriales para evaluar la situación, reforzar las operaciones y tomar las decisiones necesarias para proteger a la población y a nuestros policías y soldados, y recuperar plenamente el control del territorio. Los grupos criminales no van a intimidar al Estado ni a doblegar a nuestra Fuerza Pública”, detalló en su cuenta de X.

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