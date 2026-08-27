Sandra Suárez, directora de Prosperidad Social, pone en duda el RUI del gobierno Petro; frenó algunos subsidios: “No da confianza”

Los programas sociales, a través del Departamento de Prosperidad Social, son uno de los focos del actual Gobierno de Abelardo De La Espriella. Sin embargo, los giros han tenido una serie de problemas en las últimas semanas, según lo reportado por la directora de la entidad, Sandra Suárez.

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A través de un trino, la directiva aseguró que el Registro Universal de Ingresos (RUI), diseñado por el gobierno Petro para actualizar el Sisbén, cuenta con varios errores.

“El RUI lo dejó el gobierno Petro y precisamente por dudas sobre rigor técnico y operación no pudimos hacer unas transferencias de programas, ya que no da confianza el instrumento. Hay que ver quién en DNP está haciendo movimientos”, detalló Suárez en su cuenta de X.

Prosperidad Social, entidad liderada por Sandra Suárez, nombrada por el presidente De La Espriella, advirtió que los problemas del RUI podrían poner en riesgo las transferencias para cerca del 49 % de los hogares beneficiarios. Foto: SEMANA

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SEMANA conoció que, en las revisiones realizadas en la entidad, se encontraron problemas con la información que generan inconsistencias al realizar los procesos de focalización de los beneficiarios. Uno de los problemas más grandes son los datos duplicados.

Datos duplicados e inconsistencias en el RUI: las fallas que estarían complicando la focalización de los beneficiarios de los programas sociales. Foto: Prosperidad Social

Es decir, millones de datos alojados en el nuevo sistema no tienen información completa para la correcta clasificación de pobreza y vulnerabilidad. Entre los programas afectados por la situación se encuentra Renta Ciudadana, que ha sido uno de los más afectados.

El DPS alertó hace algunos días que, en medio del desarrollo de una revisión técnica, la aplicación del RUI podría afectar la continuidad de las transferencias para cerca del 49 % de los hogares beneficiarios.

Renta Ciudadana sería uno de los programas más afectados por los problemas detectados en el Registro Universal de Ingresos, según la nueva administración de Prosperidad Social. Foto: IA

“La administración de Prosperidad Social durante el gobierno de Gustavo Petro anunció que el 21 de agosto comenzaría el pago del ciclo 4. Sin embargo, efectuar el pago de acuerdo con ese cronograma y aplicar el Registro Universal de Ingresos (RUI), en los términos establecidos por el Decreto 662 de 2026, podría implicar la suspensión de las transferencias para cerca del 49 % de las familias beneficiarias de estos programas”, detalló la nueva administración.